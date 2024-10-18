Taciz İddiaları Yüzünden İptal Edilmişti! 'Good Omens' Dizisi İçin Son Karar Verildi
Taciz İddiaları Yüzünden İptal Edilmişti! 'Good Omens' Dizisi İçin Son Karar Verildi
Michael Sheen ile David Tennant'ın başrolde oynadığı 'Good Omens' dizisinin üçüncü sezonu iptal edilmişti. Şimdilerde Prime Video dizisinden yepyeni haberler var. Detaylar içerikte!
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Neil Gaiman'ın yarattığı ve başrollerinde Michael Sheen ile David Tennant'ın oynadığı 'Good Omens' dizisinden yeni haberler var.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda dizinin senaristi ve uyarlandığı romanın yazarı Neil Gaiman, birden fazla kadını taciz etmekle suçlandığı için üçüncü sezon yapımı durdurulmuştu.
Dizinin hayranları ise buna çok tepki göstermişti. Zira 'Good Omens'ın üçüncü sezonunu heyecanla bekleyen pek çok kişi vardı. Ayrıca hayranların öfkesi haklı olarak Neil Gaiman'a yönelmişti.
'Good Omens' ile ilgili yeni habere gelince, Prime Video tarafından askıya alınan üçüncü sezon film olarak çekilecek ve platformda yayınlanacak.
Haberi alan sosyal medya kullanıcılarının bazıları bu habere seviniyor. Bazıları da 2-3 saatlik bir filmle hikayenin geçiştirilecek olmasına kızıyor. Siz 'Good Omens' hakkındaki bu habere ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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