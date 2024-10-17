Kurtlar Vadisi: Hogwarts Gelir mi? Harry Potter Oyuncusu Emma Watson'ın Türkiye'ye Geleceği Söylendi
Kurtlar Vadisi: Hogwarts Gelir mi? Harry Potter Oyuncusu Emma Watson'ın Türkiye'ye Geleceği Söylendi
Harry Potter serisinin yıldız oyuncusu Emma Watson Türkiye'ye geliyor. İddialara bakılırsa oyunculuğu bırakan Watson'ın bir Türk filminde rol alacağı konuşuluyor. Detaylar içerikte!
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Emma Watson, Harry Potter serisinde Hermione Granger karakteriyle hepimizin hafızalarına kazınan yıldız bir oyuncu.
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Kendisi Harry Potter dışında da pek çok başarılı filmlerde rol aldı ama şu ana kadar hiçbirisi bu serinin önüne geçemedi. Watson da zaten 2019 yılında oyunculuğu bıraktı.
Ama son çıkan haberlere bakılırsa 34 yaşındaki ünlü oyuncu tekrar sahnelere geri dönmeye hazırlanıyor.
NTV'nin aktardığı habere göre Emma Watson önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek. Türkiye ziyaretinde İstanbul ve Ankara'daki tarihi mekanları ziyaret edecek.
Ve Emma Watson hayranları şimdi sıkı durun! Ünlü oyuncunun Türk yapımı bir filmden rol teklifi aldığı iddiaları havada uçuşuyor.
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Watson 5 sene önce oyunculuk yaparken mutlu olmadığını ve kendisini kafese kısılmış gibi hissettiğini itiraf etmişti. Eğer iddialar doğruysa onu bir Türk filminde izlemek çok heyecan verici olabilir. Belki bi' 'Kurtlar Vadisi Hogwarts' filmi bile görebiliriz, neden olmasın?
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