Ben Robot, Sen Robot, Biz Robot! Will Smith Başrollü Filmin Yönetmeni Elon Musk'ı Hırsızlıkla Suçladı
Ben Robot, Sen Robot, Biz Robot! Will Smith Başrollü Filmin Yönetmeni Elon Musk'ı Hırsızlıkla Suçladı
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/ir...
Elon Musk yeni robot tasarımlarını geçtiğimiz hafta ABD'de duyurdu. 'I, Robot' filminin yönetmeni Alex Proyas ise Elon Musk'ı tasarımlarını çalmakla suçladı.
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2004 yapımı 'I, Robot' filmini aranızda izleyenleriniz vardır. 2035 yılında geçen film, Will Smith'in canlandırdığı dedektifin, üstlendiği bir cinayet davasında katilin bir robot olduğundan şüphelenmesini konu almıştı. İzleyenler tarafından ise çok beğenilmişti.
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Şimdilerde bu film Elon Musk yüzünden yine gündemde. Elon Musk geçtiğimiz hafta 'We, Robot' adlı bir etkinlikte sürücüsüz taksi Cybercab'ı, 20 kişi taşıyabilen Robovan'ı ve Optimus hizmet robotunu tanıtmıştı.
Elon Musk'ın tanıtımının ardından sosyal medya kullanıcıları çok çarpıcı bir detay yakaladı. Kullanıcılar Musk'ın robotlarının Will Smith'in filmindeki tasarımlara çok benzediğini iddia etti.
Söz konusu bu benzerlik 'I, Robot'un yönetmeni Alex Proyas'ın da dikkatini çekti. 61 yaşındaki yönetmen yaptığı X/Twitter paylaşımında Elon Musk'ı hedef aldı. "Hey Elon, tasarımlarımı geri alabilir miyim lütfen?" diyerek onu tasarımlarını çalmakla suçladı.
Siz Elon Musk'ın tasarımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Filmden mi çalmış yoksa sadece ilham mı almış? Yorumlara buyrun...
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