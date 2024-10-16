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25 Dakika Dayanabilmiş! Dünyaca Ünlü Yönetmen 'Joker: İkili Delilik' Filmini Yerden Yere Vura Vura Bitiremedi

25 Dakika Dayanabilmiş! Dünyaca Ünlü Yönetmen 'Joker: İkili Delilik' Filmini Yerden Yere Vura Vura Bitiremedi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 15:48

'Taksi Şoförü' filminin senaristi Paul Schrader, Joker: İkili Delilik (Joker: Folie à Deux) filmini yerden yere vurdu. Hatta filmle kalmadı, oyuncular hakkında da çok sert sözler söyledi.

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Joker: İkili Delilik (Joker: Folie à Deux), 2024 yılının en heyecanla beklenen filmiydi. Ancak dünya çapında izleyenlerde tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Joker: İkili Delilik (Joker: Folie à Deux), 2024 yılının en heyecanla beklenen filmiydi. Ancak dünya çapında izleyenlerde tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Hem sinema eleştirmenleri hem de izleyenler 2019 yapımı Joker'in devamı niteliğindeki olan filmi yerden yere vurdu. Bunun başlıca nedeniyse filmin müzikal türünde olması...

Hem sinema eleştirmenleri hem de izleyenler 2019 yapımı Joker'in devamı niteliğindeki olan filmi yerden yere vurdu. Bunun başlıca nedeniyse filmin müzikal türünde olması...

Joker: İkili Delilik'i sevmeyenlerden birisi de Martin Scorsese'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Taksi Şoförü'nün senaristi Paul Schrader.

Joker: İkili Delilik'i sevmeyenlerden birisi de Martin Scorsese'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Taksi Şoförü'nün senaristi Paul Schrader.

78 yaşındaki Amerikalı yönetmen, Interview dergisine verdiği bir röportajda yaptığı açıklamada,

78 yaşındaki Amerikalı yönetmen, Interview dergisine verdiği bir röportajda yaptığı açıklamada,

'Hangi filmlerin vizyona girdiğine bakarak sinemaya gidiyorum. Joker: İkili Delilik'i izledim ve sadece 25 dakika dayanabildim. Gerçekten çok kötü bir müzikal demek için bu kadarı bile yeterli oldu' dedi.

Ünlü yönetmen filmin başrolleri Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'ya çatmaktan da geri durmadı. Röportajın devamında şu sözleri dile getirdi:

Ünlü yönetmen filmin başrolleri Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'ya çatmaktan da geri durmadı. Röportajın devamında şu sözleri dile getirdi:

'Onları sevmiyorum, ikisinden de hoşlanmıyorum. Karakter olarak da sevmiyorum, hiçbir şeylerinden hoşlanmıyorum. Bu insanlar evinize gelseler arka kapıdan kaçıp gideceğiniz insanlar...'

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Yönetmen Paul Schrader şimdilerde yakında vizyona girecek olan 'Oh, Canada' filmiyle gündemde. Siz ünlü yönetmenin Joker: İkili Delilik hakkında söylediklerine katılıyor musunuz? Filmi izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

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