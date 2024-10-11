Netflix'in Hit Dizisi 'Emily in Paris' Fransa ve İtalya Arasında Diplomatik Kriz Yarattı
Netflix'in Hit Dizisi 'Emily in Paris' Fransa ve İtalya Arasında Diplomatik Kriz Yarattı
Fransız Cumhurbaşkanı Macron, 'Emily in Paris' dizisinin Roma'ya geçmesini istemediği için engelleyeceklerini dile getirmişti. Macron'un 'sıkı mücadele' sözüne ise Roma'dan tepki gecikmedi.
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Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan 'Emily in Paris' için diplomatik kriz çıktı desek yeridir. Diziyi izleyenler bilir, dört sezon boyunca Fransa'nın başkenti Paris'te geçen dizi resmen ülkenin ekonomisine can katmıştı.
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Dizideki Paris sokaklarının ihtişamı, sokaklarda modaya uygun gezen insanlar ve tabii aşk izleyicilerin kalbini çalmakla kalmamış Fransa'ya akın akın turist gelmişti. Hatta Paris'te gayrimenkul yatırımlarının arttığı görülmüştü.
Ancak geçtiğimiz aylarda 'Emily in Paris'in beşinci sezonunun Roma'da çekileceğini öğrenmiştik. Fransız Cumhurbaşkanı Macron da diziyi İtalya'ya kaptırmamak için mücadele edeceklerini dile getirmişti.
Emmanuel Macron'un bu açıklamalarına İtalya tarafından cevap gecikmedi. Hollywood Reporter'ın haberine göre Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri yaptığı açıklamada,
Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Emily'i Roma'ya bırakmamaya kararlı. Bakalım 'dizi karakteri' Emily Paris'te mi yoksa Roma'da mı yaşayacak? İşin içine Avrupa Birliği girmeden mevzuyu çözseler bari...
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