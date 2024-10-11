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Netflix'in Hit Dizisi 'Emily in Paris' Fransa ve İtalya Arasında Diplomatik Kriz Yarattı

Netflix'in Hit Dizisi 'Emily in Paris' Fransa ve İtalya Arasında Diplomatik Kriz Yarattı

Fransa İtalya Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 12:17

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, 'Emily in Paris' dizisinin Roma'ya geçmesini istemediği için engelleyeceklerini dile getirmişti. Macron'un 'sıkı mücadele' sözüne ise Roma'dan tepki gecikmedi.

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Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan 'Emily in Paris' için diplomatik kriz çıktı desek yeridir. Diziyi izleyenler bilir, dört sezon boyunca Fransa'nın başkenti Paris'te geçen dizi resmen ülkenin ekonomisine can katmıştı.

Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan 'Emily in Paris' için diplomatik kriz çıktı desek yeridir. Diziyi izleyenler bilir, dört sezon boyunca Fransa'nın başkenti Paris'te geçen dizi resmen ülkenin ekonomisine can katmıştı.

Dizideki Paris sokaklarının ihtişamı, sokaklarda modaya uygun gezen insanlar ve tabii aşk izleyicilerin kalbini çalmakla kalmamış Fransa'ya akın akın turist gelmişti. Hatta Paris'te gayrimenkul yatırımlarının arttığı görülmüştü.

Dizideki Paris sokaklarının ihtişamı, sokaklarda modaya uygun gezen insanlar ve tabii aşk izleyicilerin kalbini çalmakla kalmamış Fransa'ya akın akın turist gelmişti. Hatta Paris'te gayrimenkul yatırımlarının arttığı görülmüştü.

Ancak geçtiğimiz aylarda 'Emily in Paris'in beşinci sezonunun Roma'da çekileceğini öğrenmiştik. Fransız Cumhurbaşkanı Macron da diziyi İtalya'ya kaptırmamak için mücadele edeceklerini dile getirmişti.

Ancak geçtiğimiz aylarda 'Emily in Paris'in beşinci sezonunun Roma'da çekileceğini öğrenmiştik. Fransız Cumhurbaşkanı Macron da diziyi İtalya'ya kaptırmamak için mücadele edeceklerini dile getirmişti.

Emmanuel Macron’un söylediklerini bu içerikte anlatmıştık:

Emmanuel Macron'un bu açıklamalarına İtalya tarafından cevap gecikmedi. Hollywood Reporter'ın haberine göre Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri yaptığı açıklamada,

Emmanuel Macron'un bu açıklamalarına İtalya tarafından cevap gecikmedi. Hollywood Reporter'ın haberine göre Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri yaptığı açıklamada,

'Emily Roma'da çok daha iyi. Üstelik kalbe söz geçirilmez. Bırakalım gideceği yeri Emily seçsin. Hem Macron'un endişeleneceği başka acil meseleler yok mu? Böyle konuşarak şaka yapıyor sanırım' dedi.

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Emily'i Roma'ya bırakmamaya kararlı. Bakalım 'dizi karakteri' Emily Paris'te mi yoksa Roma'da mı yaşayacak? İşin içine Avrupa Birliği girmeden mevzuyu çözseler bari...

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