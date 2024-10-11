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Dünyaca Ünlü Oyuncu Al Pacino Neden Herkesin Nefret Ettiği O Filmde Oynadığını İtiraf Etti

Dünyaca Ünlü Oyuncu Al Pacino Neden Herkesin Nefret Ettiği O Filmde Oynadığını İtiraf Etti

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 10:46

Hollywood'un usta aktörü Al Pacino, bir röportajında eleştirmenler tarafından nefret edilen 'Jack ve Jill' filminde neden oynadığını itiraf etti. Detaylar içerikte!

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84 yaşındaki usta aktör Al Pacino, Hollywood dünyasının en parlak yıldızlarından biri. Oscar ödüllü oyuncu 'The Godfather' ve 'Scarface' gibi birbirinden kült filmlerde oynamış ve dünya çapında unutulmaz bir oyuncu olmuştu.

84 yaşındaki usta aktör Al Pacino, Hollywood dünyasının en parlak yıldızlarından biri. Oscar ödüllü oyuncu 'The Godfather' ve 'Scarface' gibi birbirinden kült filmlerde oynamış ve dünya çapında unutulmaz bir oyuncu olmuştu.

Ama rol aldığı öyle bir film var ki yıllardır hem film yerden yere vuruluyor hem Al Pacino eleştiriliyor. Evet, 2011 yapımı 'Jack ve Jill' filminden bahsediyoruz. Başrolünde Adam Sandler ve Al Pacino'nun olduğu film sinema eleştirmenlerinin resmen nefret ettiği bir filmdi.

Ama rol aldığı öyle bir film var ki yıllardır hem film yerden yere vuruluyor hem Al Pacino eleştiriliyor. Evet, 2011 yapımı 'Jack ve Jill' filminden bahsediyoruz. Başrolünde Adam Sandler ve Al Pacino'nun olduğu film sinema eleştirmenlerinin resmen nefret ettiği bir filmdi.

Film, Rotten Tomatoes'ta 100 üzerinden sadece 3 puan alabilmişti. Hatta Al Pacino bu rolüyle Altın Ahududu Ödülleri'nde En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu seçilmişti.

Film, Rotten Tomatoes'ta 100 üzerinden sadece 3 puan alabilmişti. Hatta Al Pacino bu rolüyle Altın Ahududu Ödülleri'nde En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu seçilmişti.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde neden bu filmde rol aldığı konusunda bir itirafta bulundu. Screen Rant'in aktardığı açıklamada,

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde neden bu filmde rol aldığı konusunda bir itirafta bulundu. Screen Rant'in aktardığı açıklamada,

'2010'lu yıllarda muhasebecim hapse girmişti ve mali açıdan çok çaresizdim. 'Jack ve Jill' bence çok komik bir film. Paraya çok ihtiyacım olduğu bir zamanda geldi. Ben de bu rolü aldım' dedi.

Siz 84 yaşındaki Al Pacino'nun oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nefret edilen bu filmini izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

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