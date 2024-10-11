Kim Kimin İçinde Belli Değil! Netflix'teki Psikolojik Korku Filmini İzleyenlerin Resmen Dibi Düştü
Kim Kimin İçinde Belli Değil! Netflix'teki Psikolojik Korku Filmini İzleyenlerin Resmen Dibi Düştü
'İçinde Kim Var?' (It's What's Inside) filmi geçtiğimiz hafta Netflix'e geldi ve izleyicilerin adeta göz bebeği oldu. İzleyenler oyuncu kadrosundan tutun da hikayesine kadar her noktasını çok beğendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Greg Jardin'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'İçinde Kim Var?' (It's What's Inside) geçtiğimiz hafta Netflix'te gösterime girdi ve daha şimdiden izleyicilerin favori filmleri arasındaki yerini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece 2.5 milyon dolar gibi kısıtlı bir bütçeyle çekilen filmi izleyenler övgüler yağdırdı. İzleyiciler "2024'ün en iyi filmi", "çok zekice", "oyuncu kadrosu ve kurgusu harika" gibi yorumlar yaptı.
Kimileri de 'İçinde Kim Var?' filmini fragmanı izlemeden direkt açıp izledikleri için memnun olduklarını dile getirdi. Bu noktada itiraf etmeliyim, ben de onlardan biriyim.
Filmin sinopsisinde "psikolojik bir kabus" ibaresini gördüğüm an açıp izlemeye başladım ve ne kadar çok kafamı karıştırsa da izlemekten keyif aldım.
'İçinde Kim Var?' belki de Netflix'in son zamanlardaki en iyi işi. Platform, Sundance Film Festivali'nde çok beğenilen filmin haklarını hiç vakit kaybetmeden satın almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'İçinde Kim Var?', düğün öncesinde tekrar bir araya gelen üniversite arkadaşlarının hayatlarını merkezine alıyor. Film, onların beklenmedik bir misafir karşısında yaşadıkları sıra dışı kabusu anlatıyor. Peki siz filmi izlediniz mi? Kim kimin içine girdi, anlayabildiniz mi? Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın