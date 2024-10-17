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Anne-Kız Aynı Adama Aşık! Disney Plus Dizisi İçin Birce Akalay'a Teklif Götürüldü

Anne-Kız Aynı Adama Aşık! Disney Plus Dizisi İçin Birce Akalay'a Teklif Götürüldü

dizi Disney Plus
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 12:59

Disney Plus yeni dizi ve filmleri ekrana taşımaya hazırlanıyor. Yayın platformu Ay Yapım'ın bir dizi projesini satın aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrol için Birce Akalay'a teklif gitti.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
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Disney Plus uzun bir aradan sonra yepyeni dizilerle seyircileri buluşturmaya hazırlanıyor. Yayın platformu 'Umami Kaynama Noktası', 'Belki Bir Gün Bir Yerde', 'Kalender Pide' filmleriyle 'Reminder' dizisinin haklarını satın almıştı.

Disney Plus uzun bir aradan sonra yepyeni dizilerle seyircileri buluşturmaya hazırlanıyor. Yayın platformu 'Umami Kaynama Noktası', 'Belki Bir Gün Bir Yerde', 'Kalender Pide' filmleriyle 'Reminder' dizisinin haklarını satın almıştı.

Ay Yapım imzalı 'Aşk' dizisi Disney Plus için çekilecek. Dizi aynı adama aşık bir anneyle kızın hikayesini konu alacak.

Ay Yapım imzalı 'Aşk' dizisi Disney Plus için çekilecek. Dizi aynı adama aşık bir anneyle kızın hikayesini konu alacak.

Dizinin yönetmenliğini ise Netflix'teki 'Kuş Uçuşu'nu yönetenlerinden biri olan Burak Müjdeci yapacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrol için Birce Akalay düşünülüyor.

Dizinin yönetmenliğini ise Netflix'teki 'Kuş Uçuşu'nu yönetenlerinden biri olan Burak Müjdeci yapacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrol için Birce Akalay düşünülüyor.

Birce Akalay 'Aşk' dizisini kabul ederse Şirin adlı yetişkin bir kızı olan Aylin karakterini canlandıracak.

Birce Akalay 'Aşk' dizisini kabul ederse Şirin adlı yetişkin bir kızı olan Aylin karakterini canlandıracak.

'Mezarlık' ve 'Kuş Uçuşu' derken yıldızı dijital platformda epey parladı. Siz Akalay'ın oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

'Mezarlık' ve 'Kuş Uçuşu' derken yıldızı dijital platformda epey parladı. Siz Akalay'ın oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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