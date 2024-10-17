Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Şükran Ovalı'nın Erşan Kuneri'deki Performansı Tartışma Konusu Oldu

Şükran Ovalı'nın Erşan Kuneri'deki Performansı Tartışma Konusu Oldu

Cem Yılmaz dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 11:59

Netflix dizisi 'Erşan Kuneri'nin ilk bölümünde Şükran Ovalı'nın performansı çok beğenildi. Ancak Ovalı'nın performansını eleştirenler de çok oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönettiği ve oynadığı 'Erşan Kuneri' dizisi geçen hafta Netflix'te gösterime girdi.

Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönettiği ve oynadığı 'Erşan Kuneri' dizisi geçen hafta Netflix'te gösterime girdi.

Dizinin 'Kötü Yol' adlı ilk bölümünde Şükran Ovalı'nın ahlak polisi rolünden çıkıp seks işçisine dönüştüğü sahneler çok dikkat çekti. Kimileri Ovalı'nın performansını harika bulurken kimileri de Cem Yılmaz üzerinden sahneyi eleştirdi.

Dizinin 'Kötü Yol' adlı ilk bölümünde Şükran Ovalı'nın ahlak polisi rolünden çıkıp seks işçisine dönüştüğü sahneler çok dikkat çekti. Kimileri Ovalı'nın performansını harika bulurken kimileri de Cem Yılmaz üzerinden sahneyi eleştirdi.

Gelin önce o sahneyi birlikte izleyelim:

Ardından sosyal medyada yapılan yorumlara birlikte bakalım:

Ardından sosyal medyada yapılan yorumlara birlikte bakalım:

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın