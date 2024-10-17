Şükran Ovalı'nın Erşan Kuneri'deki Performansı Tartışma Konusu Oldu
Şükran Ovalı'nın Erşan Kuneri'deki Performansı Tartışma Konusu Oldu
Netflix dizisi 'Erşan Kuneri'nin ilk bölümünde Şükran Ovalı'nın performansı çok beğenildi. Ancak Ovalı'nın performansını eleştirenler de çok oldu.
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Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönettiği ve oynadığı 'Erşan Kuneri' dizisi geçen hafta Netflix'te gösterime girdi.
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Dizinin 'Kötü Yol' adlı ilk bölümünde Şükran Ovalı'nın ahlak polisi rolünden çıkıp seks işçisine dönüştüğü sahneler çok dikkat çekti. Kimileri Ovalı'nın performansını harika bulurken kimileri de Cem Yılmaz üzerinden sahneyi eleştirdi.
Gelin önce o sahneyi birlikte izleyelim:
Ardından sosyal medyada yapılan yorumlara birlikte bakalım:
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