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Cem Yılmaz'ın Merakla Beklenen Netflix Dizisi 'Erşan Kuneri'yi İzleyenler Çok Beğendi!

Cem Yılmaz'ın Merakla Beklenen Netflix Dizisi 'Erşan Kuneri'yi İzleyenler Çok Beğendi!

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 15:13

Cem Yılmaz'ın merakla beklenen komedi dizisi 'Erşan Kuneri' bugün (10 Ekim) Netflix'te gösterime girdi. Diziyi izlemeye başlayanlardan ilk tepkiler geldi.

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Sayılı gün çabuk geçer derler de inanmazdık! Cem Yılmaz'ın yazıp oynadığı 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezonu nihayet bugün (10 Ekim) Netflix'te yerini aldı.

Sayılı gün çabuk geçer derler de inanmazdık! Cem Yılmaz'ın yazıp oynadığı 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezonu nihayet bugün (10 Ekim) Netflix'te yerini aldı.

İlk sezonu 2022 yılında gösterime giren dizi, erotik film yapımcısı Erşan Kuneri'nin 1980'li yıllarda arkadaşlarıyla birlikte çok katmanlı filmler çekmeye çalışmasını konu almıştı. Ve izleyenler tarafından çoğunlukla beğenilmişti.

İlk sezonu 2022 yılında gösterime giren dizi, erotik film yapımcısı Erşan Kuneri'nin 1980'li yıllarda arkadaşlarıyla birlikte çok katmanlı filmler çekmeye çalışmasını konu almıştı. Ve izleyenler tarafından çoğunlukla beğenilmişti.

Yeni sezonun gelmesine günler kala paylaşılan fragmanlar izleyenleri aşırı eğlendirmişti. Peki bakalım yeni sezon da öyle eğlendirici mi? 'Kötü Mal' bölümüyle başlayan 'Erşan Kuneri' dizisi hakkında izleyenler ne düşünüyor? Gelin ilk yorumlara birlikte bakalım.

Yeni sezonun gelmesine günler kala paylaşılan fragmanlar izleyenleri aşırı eğlendirmişti. Peki bakalım yeni sezon da öyle eğlendirici mi? 'Kötü Mal' bölümüyle başlayan 'Erşan Kuneri' dizisi hakkında izleyenler ne düşünüyor? Gelin ilk yorumlara birlikte bakalım.

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