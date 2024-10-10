Cem Yılmaz'ın Merakla Beklenen Netflix Dizisi 'Erşan Kuneri'yi İzleyenler Çok Beğendi!
Cem Yılmaz'ın Merakla Beklenen Netflix Dizisi 'Erşan Kuneri'yi İzleyenler Çok Beğendi!
Cem Yılmaz'ın merakla beklenen komedi dizisi 'Erşan Kuneri' bugün (10 Ekim) Netflix'te gösterime girdi. Diziyi izlemeye başlayanlardan ilk tepkiler geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sayılı gün çabuk geçer derler de inanmazdık! Cem Yılmaz'ın yazıp oynadığı 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezonu nihayet bugün (10 Ekim) Netflix'te yerini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk sezonu 2022 yılında gösterime giren dizi, erotik film yapımcısı Erşan Kuneri'nin 1980'li yıllarda arkadaşlarıyla birlikte çok katmanlı filmler çekmeye çalışmasını konu almıştı. Ve izleyenler tarafından çoğunlukla beğenilmişti.
Yeni sezonun gelmesine günler kala paylaşılan fragmanlar izleyenleri aşırı eğlendirmişti. Peki bakalım yeni sezon da öyle eğlendirici mi? 'Kötü Mal' bölümüyle başlayan 'Erşan Kuneri' dizisi hakkında izleyenler ne düşünüyor? Gelin ilk yorumlara birlikte bakalım.
1.
2.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3.
4.
5.
6.
7.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8.
9.
10.
11.
12.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın