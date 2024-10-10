Ekranlara Dönüşü Heyecanla Beklenen Cansu Dere'nin Yeni Dizisindeki Partneri Sonunda Belli Oldu
Ekranlara Dönüşü Heyecanla Beklenen Cansu Dere'nin Yeni Dizisindeki Partneri Sonunda Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
Cansu Dere'nin başrolde oynadığı '1001 Gece Masalları' dizisinde partneri belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncuya İbrahim Çelikkol eşlik edecek. Detaylar içerikte!
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Türk televizyon ve sinemasının en sevilen oyuncularından biri olan Cansu Dere, 'Şahsiyet' ve 'Sadakatsiz' dizileriyle ekranlara gelmişti. Aradan belki çok uzun zaman geçmedi ama hayranlarını özletti desek yalan olmaz.
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Ünlü oyuncu şimdilerde '1001 Gece Masalları' dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Aralık ayında sete çıkması planlanan bu dizide Dere 'Şehrazad' karakterine hayat veriyor.
TRT'nin tabii platformunda yayınlanacak olan dizide Cansu Dere'nin partneri de belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre son yılların en popüler oyuncularından biri olan İbrahim Çelikkol dizide Pers sultanı 'Şehriyar' karakterini canlandıracak.
'1001 Gece Masalları' dizisi adını Orta Çağ'da yazılan aynı isimli masaldan alıyor. Masal, prenses Şehrazad'ın sultan kocası Şehriyar'a anlattıklarını konu alıyor.
Cansu Dere ile İbrahim Çelikkol'a gelince ikilinin ortaya koyacağı performans şimdiden merak konusu. Fars hikayelerini nasıl ekrana yansıtacaklar, hep birlikte göreceğiz.
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