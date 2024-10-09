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Hande Doğandemir ve Buğra Gülsoy'un Başrolde Oynadığı 'Yaren Leylek' Filmi Vizyondan Çekildi!

Hande Doğandemir ve Buğra Gülsoy'un Başrolde Oynadığı 'Yaren Leylek' Filmi Vizyondan Çekildi!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 15:17

Hande Doğandemir, Buğra Gülsoy ve Seçkin Özdemir'in başrollerde oynadığı 'Yaren Leylek' filmi vizyondan çekildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmin çekilme sebebi az seyirci, az hasılat ve salon yetersizliği. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
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Hande Doğandemir, Buğra Gülsoy ve Seçkin Özdemir gibi yıldız oyuncuların başrolde oynadığı 'Yaren Leylek' filmi geçtiğimiz hafta 4 Ekim'de vizyona girmişti.

Hande Doğandemir, Buğra Gülsoy ve Seçkin Özdemir gibi yıldız oyuncuların başrolde oynadığı 'Yaren Leylek' filmi geçtiğimiz hafta 4 Ekim'de vizyona girmişti.

Film, genç Adem'in büyükannesinin ve büyükbabasının evinde tanıştığı Yaren adındaki leylek ile arkadaşlığını ve çıktığı maceraları konu almıştı.

Film, genç Adem'in büyükannesinin ve büyükbabasının evinde tanıştığı Yaren adındaki leylek ile arkadaşlığını ve çıktığı maceraları konu almıştı.

Sosyal medyayı yakından takip edenler bilir; Yaren kamuoyunda epey bilinen bir leylek. Bursa'daki balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk yıllardan beri sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyayı yakından takip edenler bilir; Yaren kamuoyunda epey bilinen bir leylek. Bursa'daki balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk yıllardan beri sık sık gündeme geliyor.

'Yaren Leylek' filmine gelirsek haberler pek iyi değil. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre film vizyondan çekilmiş!

'Yaren Leylek' filmine gelirsek haberler pek iyi değil. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre film vizyondan çekilmiş!

Filmin yapım şirketi Sev Yapım yaptığı açıklamada,

Filmin yapım şirketi Sev Yapım yaptığı açıklamada,

'Aile sevgisini, kardeşlik duygusunu ve hayvan dostluğunu aşılamaya çalıştığımız filmimiz Yaren Leylek’i dün itibariyle vizyondan ve sinema salonlarından çektiğimizi bildirmek isteriz. Başka tarihlerde ve platformlarda görüşmek üzere. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerini dile getirdi.

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'Yaren Leylek'i ilk üç gününde sadece 6 bin kişi izlemiş. Salon bulmakta da zorluk çekmiş. Siz filmi izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

'Yaren Leylek'i ilk üç gününde sadece 6 bin kişi izlemiş. Salon bulmakta da zorluk çekmiş. Siz filmi izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

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