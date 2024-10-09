Hande Doğandemir ve Buğra Gülsoy'un Başrolde Oynadığı 'Yaren Leylek' Filmi Vizyondan Çekildi!

'Aile sevgisini, kardeşlik duygusunu ve hayvan dostluğunu aşılamaya çalıştığımız filmimiz Yaren Leylek’i dün itibariyle vizyondan ve sinema salonlarından çektiğimizi bildirmek isteriz. Başka tarihlerde ve platformlarda görüşmek üzere. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerini dile getirdi.