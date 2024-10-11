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Erşan'ı İzleyenler İkiye Bölünmüştü: Uğur Dündar Cem Yılmaz'ı Övgülere Boğdu

Erşan'ı İzleyenler İkiye Bölünmüştü: Uğur Dündar Cem Yılmaz'ı Övgülere Boğdu

Cem Yılmaz dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 16:22

Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezonu Netflix'te gösterime girdi. Yeni sezon izleyenleri ikiye böldü. Diziyle ilgili televizyoncu Uğur Dündar da bir yorum yaptı.

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Cem Yılmaz'ın yazdığı, oynadığı Netflix dizisi 'Erşan Kuneri' ikinci sezonuyla gösterime girdi.

Cem Yılmaz'ın yazdığı, oynadığı Netflix dizisi 'Erşan Kuneri' ikinci sezonuyla gösterime girdi.

84 yaşına basan erotik film yapımcısı Erşan Kuneri'nin röportajıyla başlayan dizi izleyenler tarafından çok beğenildi. Diziye gelen ilk tepkileri bu içeriğimizden okuyabilirsiniz:

'Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunu beğenenlerden biri de yılların televizyoncusu Uğur Dündar'dı.

'Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunu beğenenlerden biri de yılların televizyoncusu Uğur Dündar'dı.

Dündar X/Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımda "Erşan Kuneri sezonu müthiş başladı... İyi ki Türkiye'nin bir Cem Yılmaz'ı var..." dedi.

Dündar X/Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımda "Erşan Kuneri sezonu müthiş başladı... İyi ki Türkiye'nin bir Cem Yılmaz'ı var..." dedi.
twitter.com

İzleyenlerin ise kafası hâlâ karışık. 'Erşan Kuneri'yi çok beğenen de var, hiç beğenmeyen de... Cem Yılmaz'ın komedi kariyerini çok eleştiren de... Siz onun kariyerindeki son işini nasıl buldunuz? Uğur Dündar'ın da dediği gibi iyi ki var mı? Yorumlara buyrun...

İzleyenlerin ise kafası hâlâ karışık. 'Erşan Kuneri'yi çok beğenen de var, hiç beğenmeyen de... Cem Yılmaz'ın komedi kariyerini çok eleştiren de... Siz onun kariyerindeki son işini nasıl buldunuz? Uğur Dündar'ın da dediği gibi iyi ki var mı? Yorumlara buyrun...

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