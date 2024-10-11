Erşan'ı İzleyenler İkiye Bölünmüştü: Uğur Dündar Cem Yılmaz'ı Övgülere Boğdu
Erşan'ı İzleyenler İkiye Bölünmüştü: Uğur Dündar Cem Yılmaz'ı Övgülere Boğdu
Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezonu Netflix'te gösterime girdi. Yeni sezon izleyenleri ikiye böldü. Diziyle ilgili televizyoncu Uğur Dündar da bir yorum yaptı.
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Cem Yılmaz'ın yazdığı, oynadığı Netflix dizisi 'Erşan Kuneri' ikinci sezonuyla gösterime girdi.
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'Erşan Kuneri'nin ikinci sezonunu beğenenlerden biri de yılların televizyoncusu Uğur Dündar'dı.
Dündar X/Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımda "Erşan Kuneri sezonu müthiş başladı... İyi ki Türkiye'nin bir Cem Yılmaz'ı var..." dedi.
İzleyenlerin ise kafası hâlâ karışık. 'Erşan Kuneri'yi çok beğenen de var, hiç beğenmeyen de... Cem Yılmaz'ın komedi kariyerini çok eleştiren de... Siz onun kariyerindeki son işini nasıl buldunuz? Uğur Dündar'ın da dediği gibi iyi ki var mı? Yorumlara buyrun...
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