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"Yasaklanmasa Bari!" Mahsun Karaca Yeni Filminin Fragmanını Paylaşınca Olanlar Oldu

"Yasaklanmasa Bari!" Mahsun Karaca Yeni Filminin Fragmanını Paylaşınca Olanlar Oldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 15:21

Geçtiğimiz sene 'İllegal Hayatlar' filmi vizyona giren Mahsun Karaca, devam filminin fragmanını paylaştı. Fragmanı izleyenler birbirinden trajikomik yorumlar yaptı.

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Hemen hemen herkesin Röportaj Adam adıyla tanıdığı Mahsun Karaca, yeni filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İzleyenler hatırlar 2023 yılında 'İllegal Hayatlar' vizyona girmiş ve trajikomik sahneleriyle çok güldürmüştü.

Hemen hemen herkesin Röportaj Adam adıyla tanıdığı Mahsun Karaca, yeni filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İzleyenler hatırlar 2023 yılında 'İllegal Hayatlar' vizyona girmiş ve trajikomik sahneleriyle çok güldürmüştü.

Şimdi de Mahsun Karaca bu komedinin vitesini biraz daha artırıyor. Geçtiğimiz gün 'İllegal Hayatlar: Meclis' filminin fragmanını paylaştı ve vizyon tarihini duyurdu.

Şimdi de Mahsun Karaca bu komedinin vitesini biraz daha artırıyor. Geçtiğimiz gün 'İllegal Hayatlar: Meclis' filminin fragmanını paylaştı ve vizyon tarihini duyurdu.

1 Kasım'da vizyona girecek filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Mahsun Karaca'nın X/Twitter'daki paylaşımına birbirinden komik yorumlar geldi. Gelin tepkilere hep birlikte bakalım:

Mahsun Karaca'nın X/Twitter'daki paylaşımına birbirinden komik yorumlar geldi. Gelin tepkilere hep birlikte bakalım:

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