"Yasaklanmasa Bari!" Mahsun Karaca Yeni Filminin Fragmanını Paylaşınca Olanlar Oldu
"Yasaklanmasa Bari!" Mahsun Karaca Yeni Filminin Fragmanını Paylaşınca Olanlar Oldu
Geçtiğimiz sene 'İllegal Hayatlar' filmi vizyona giren Mahsun Karaca, devam filminin fragmanını paylaştı. Fragmanı izleyenler birbirinden trajikomik yorumlar yaptı.
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Hemen hemen herkesin Röportaj Adam adıyla tanıdığı Mahsun Karaca, yeni filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İzleyenler hatırlar 2023 yılında 'İllegal Hayatlar' vizyona girmiş ve trajikomik sahneleriyle çok güldürmüştü.
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Şimdi de Mahsun Karaca bu komedinin vitesini biraz daha artırıyor. Geçtiğimiz gün 'İllegal Hayatlar: Meclis' filminin fragmanını paylaştı ve vizyon tarihini duyurdu.
Mahsun Karaca'nın X/Twitter'daki paylaşımına birbirinden komik yorumlar geldi. Gelin tepkilere hep birlikte bakalım:
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