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Röportaj Adam, Oynadığı "İllegal Hayatlar: Meclis" Filminin Fragmanını Paylaştı!

Röportaj Adam, Oynadığı "İllegal Hayatlar: Meclis" Filminin Fragmanını Paylaştı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 20:18

Son dönemin en sevilen sosyal medya fenomenlerinden biri Röportaj Adam Mahsun Karaca'nın İllegal Hayatlar: Meclis filminin fragmanı yayınlandı.

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Röportaj Adam isimli YouTube kanalıyla ünlenen Mahsun Karaca yeni filmini duyurdu.

Röportaj Adam isimli YouTube kanalıyla ünlenen Mahsun Karaca yeni filmini duyurdu.

Son dönemin sevilen sosyal medya fenomenlerinden biri Mahsun Karaca, 2023 yılının Ocak ayında vizyona girmişti.

Son dönemin sevilen sosyal medya fenomenlerinden biri Mahsun Karaca, 2023 yılının Ocak ayında vizyona girmişti.

Yeni filmi İllegal Hayatlar: Meclis filminin fragmanı yayınlandı. 1 Kasımda vizyona girecek olan film ilki kadar güldürecek.

Yeni filmi İllegal Hayatlar: Meclis filminin fragmanı yayınlandı. 1 Kasımda vizyona girecek olan film ilki kadar güldürecek.

İşte o paylaşımı👇🏻

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