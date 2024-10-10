Röportaj Adam, Oynadığı "İllegal Hayatlar: Meclis" Filminin Fragmanını Paylaştı!
Röportaj Adam, Oynadığı "İllegal Hayatlar: Meclis" Filminin Fragmanını Paylaştı!
Son dönemin en sevilen sosyal medya fenomenlerinden biri Röportaj Adam Mahsun Karaca'nın İllegal Hayatlar: Meclis filminin fragmanı yayınlandı.
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Röportaj Adam isimli YouTube kanalıyla ünlenen Mahsun Karaca yeni filmini duyurdu.
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Son dönemin sevilen sosyal medya fenomenlerinden biri Mahsun Karaca, 2023 yılının Ocak ayında vizyona girmişti.
Yeni filmi İllegal Hayatlar: Meclis filminin fragmanı yayınlandı. 1 Kasımda vizyona girecek olan film ilki kadar güldürecek.
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