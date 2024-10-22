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Cillian Murphy'nin 'Peaky Blinders' Film Setindeki Hallerini Görenlerin Resmen Dibi Düştü

Cillian Murphy'nin 'Peaky Blinders' Film Setindeki Hallerini Görenlerin Resmen Dibi Düştü

dizi Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 09:32

'Peaky Blinders' filminde başrolü oynayan Cillian Murphy'den set kareleri geldi. Murphy'nin o halleri sosyal medyada çok beğenildi.

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Son yılların en çok izlenen dizisi 'Peaky Blinders' her yeni gelişmesiyle hayranları heyecanlandırıyor. Geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayınlanacağını öğrendiğimiz filmin oyuncu kadrosuna Rebecca Ferguson ve Barry Keoghan'ın katılması hayranları epey sevindirmişti.

Son yılların en çok izlenen dizisi 'Peaky Blinders' her yeni gelişmesiyle hayranları heyecanlandırıyor. Geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayınlanacağını öğrendiğimiz filmin oyuncu kadrosuna Rebecca Ferguson ve Barry Keoghan'ın katılması hayranları epey sevindirmişti.

Cillian Murphy'nin başrolde oynadığı film şimdilerde çekim aşamasında. Film setinden ilk görseller de sosyal medyada yayılmaya başladı. Murphy'nin yani Thomas Shelby'nin at üstünde çamura bulanmış halini görenler onu çok beğendi.

Cillian Murphy'nin başrolde oynadığı film şimdilerde çekim aşamasında. Film setinden ilk görseller de sosyal medyada yayılmaya başladı. Murphy'nin yani Thomas Shelby'nin at üstünde çamura bulanmış halini görenler onu çok beğendi.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Cillian Murphy'nin bu haline yorum yapmaktan geri durmadı. Gelin tepkilere birlikte bakalım...

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Cillian Murphy'nin bu haline yorum yapmaktan geri durmadı. Gelin tepkilere birlikte bakalım...

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'Peaky Blinders' filmi Birmingham'daki suç faaliyetleri yoluyla para kazanan Thomas Shelby ve onun ailesini konu alıyor. Filmin senaryosunu da dizinin yaratıcısı Steven Knight yazıyor. Sizin filmden beklentiniz ne? Yorumlara buyrun...

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