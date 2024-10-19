Dünyaca Ünlü Oyuncu Sydney Sweeney'in Son Filmindeki Halini Görenler Onu Tanıyamadı!
Dünyaca Ünlü Oyuncu Sydney Sweeney'in Son Filmindeki Halini Görenler Onu Tanıyamadı!
Dünyaca ünlü oyuncu Sydney Sweeney, 90'ların en başarılı kadın boksörü Christy Martin'in hayatını anlatan filmde başrolü canlandırıyor. Ünlü oyuncu bu filmdeki rolü için tanınmaz hale geldi. Gelin o haline hep birlikte bakalım.
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Amerikalı oyuncu Sydney Sweeney, Euphoria dizisiyle tüm dünyanın tanıdığı isimlerden biri... Tabii ünlü oyuncunun fiziksel güzelliği de dillerden düşmüyor.
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Sweeney, son bir yılda filmlerden tutun da dizilere kadar pek çok yapımdan teklif aldı. 2023 yılından bu yana 6 filmde rol aldı. Oynayacağı 3 film ise ya prodüksiyonda ya da geliştirilme aşamasında...
Film ve dizilerinde genellikle onu kendi gibi görmeye alışkınız. Ama ünlü oyuncu son filmi için tanınmaz hale geldi desek yeridir.
90'ların en başarılı kadın boksörü Christy Martin'in hikayesini anlatan filmde bambaşka birine dönüştü. Sydney Sweeney'in değişimini görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı.
Görünen o ki Sydney eski sporcuyu oynamak için biraz kas yapmış. Siz bu haline ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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