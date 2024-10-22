Squid Game'e Benzettiler! Başrolünde Cihangir Ceyhan'ın Oynadığı Netflix Dizisi 'Asaf'tan İlk Fragman Geldi
Squid Game'e Benzettiler! Başrolünde Cihangir Ceyhan'ın Oynadığı Netflix Dizisi 'Asaf'tan İlk Fragman Geldi
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Cihangir Ceyhan'ın başrolde oynadığı ve bir taksi şoförünü canlandırdığı 'Asaf' dizisi yılın son aylarının en merakla beklenen yapımlarından biri.
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'Sıfır Bir' ve 'Dengeler: Biri Olmak' yapımlarıyla dikkat çeken Cihangir Ceyhan'a bu dizide Burçin Terzioğlu, Saadet Işıl Aksoy, Ahmet Rıfat Şungar, Rıza Kocaoğlu, Serra Arıtürk, Çağdaş Onur Öztürk gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.
'Fatma' dizisinin yaratıcıları Özgür Önurme ve Ahmet Vatan'ın kaleme aldığı dizi, Asaf adlı bir taksi şoförünün bir trafik kazasının ardından başına gelen ilginç olayları konu alıyor.
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