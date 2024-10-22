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Squid Game'e Benzettiler! Başrolünde Cihangir Ceyhan'ın Oynadığı Netflix Dizisi 'Asaf'tan İlk Fragman Geldi

Squid Game'e Benzettiler! Başrolünde Cihangir Ceyhan'ın Oynadığı Netflix Dizisi 'Asaf'tan İlk Fragman Geldi

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 13:19

Başrolünde Cihangir Ceyhan'ın oynadığı Netflix dizisi 'Asaf'tan ilk fragman geldi. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken bu dizinin fragmanına, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Cihangir Ceyhan'ın başrolde oynadığı ve bir taksi şoförünü canlandırdığı 'Asaf' dizisi yılın son aylarının en merakla beklenen yapımlarından biri.

Cihangir Ceyhan'ın başrolde oynadığı ve bir taksi şoförünü canlandırdığı 'Asaf' dizisi yılın son aylarının en merakla beklenen yapımlarından biri.

'Sıfır Bir' ve 'Dengeler: Biri Olmak' yapımlarıyla dikkat çeken Cihangir Ceyhan'a bu dizide Burçin Terzioğlu, Saadet Işıl Aksoy, Ahmet Rıfat Şungar, Rıza Kocaoğlu, Serra Arıtürk, Çağdaş Onur Öztürk gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.

'Sıfır Bir' ve 'Dengeler: Biri Olmak' yapımlarıyla dikkat çeken Cihangir Ceyhan'a bu dizide Burçin Terzioğlu, Saadet Işıl Aksoy, Ahmet Rıfat Şungar, Rıza Kocaoğlu, Serra Arıtürk, Çağdaş Onur Öztürk gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.

'Fatma' dizisinin yaratıcıları Özgür Önurme ve Ahmet Vatan'ın kaleme aldığı dizi, Asaf adlı bir taksi şoförünün bir trafik kazasının ardından başına gelen ilginç olayları konu alıyor.

'Fatma' dizisinin yaratıcıları Özgür Önurme ve Ahmet Vatan'ın kaleme aldığı dizi, Asaf adlı bir taksi şoförünün bir trafik kazasının ardından başına gelen ilginç olayları konu alıyor.

Kısacası anlayacağınız hikaye dramatik, oyuncu kadrosu çok zengin duruyor. Netflix bugün 'Asaf' dizisinden ilk fragmanı paylaştı, yayın tarihinin 28 Kasım olacağını duyurdu. Gelin önce o fragmana, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.

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