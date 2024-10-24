'El Turco'da Bir Yeniçeriyi Canlandıran Can Yaman, Tarihi Diziden Övgü Dolu Sözlerle Bahsetti

'İnsanların oynadığım karakterle tanışması için sabırsızlanıyorum. Moena şimdi bir kayak merkezi, ancak oradaki birçok insan hâlâ kendini Türk hissediyor. Bir Türk haftası var, Türk bayraklarını çekiyorlar ve kahraman olarak kutlanan bu adamın bir heykeli var. Oynadığım karakterin İtalya'da olması ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir kahraman olması çok etkileyici. Senaryoyu ilk okuduğumda gerçekten heyecanlandım' dedi.