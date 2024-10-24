'El Turco'da Bir Yeniçeriyi Canlandıran Can Yaman, Tarihi Diziden Övgü Dolu Sözlerle Bahsetti
'El Turco'da Bir Yeniçeriyi Canlandıran Can Yaman, Tarihi Diziden Övgü Dolu Sözlerle Bahsetti
'El Turco' dizisinde başrolü oynayan Can Yaman, Mipcom Cannes etkinliğinde diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Kariyerini İtalya'da sürdüren Yaman, tarihi türdeki bir uluslararası yapımda rol almaktan duyduğu sevinci paylaştı.
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Oyunculuk kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman, Mipcom Cannes etkinliğinde Ay Yapım imzalı 'El Turco' dizisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
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Uluslararası alanda büyük bir yıldız haline gelen Yaman yaptığı açıklamada,
Ünlü oyuncu 'El Turco' çekimlerinde neler yaşadığını da anlattı:
Can Yaman, Greta Ferro ve Will Kemp'in başrollerde olduğu 'El Turco' dizisi gerçek bir hikayeye dayanıyor. Can Yaman, 1683 yılında Viyana Kuşatması'nda yaralanan ve kendini 200 kilometre uzaklıktaki Moena köyünde bulan Yeniçeri Hasan Balaban'ı canlandırıyor.
6 bölümden oluşan dizi, yeniçerinin bir büyücü tarafından sağlığına kavuşturulduktan sonra köylüleri yavaş yavaş hakları için savaşmaya ikna etmesini konu alıyor. Dizinin müziklerini ise Toygar Işıklı yapıyor.
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