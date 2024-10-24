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'El Turco'da Bir Yeniçeriyi Canlandıran Can Yaman, Tarihi Diziden Övgü Dolu Sözlerle Bahsetti

'El Turco'da Bir Yeniçeriyi Canlandıran Can Yaman, Tarihi Diziden Övgü Dolu Sözlerle Bahsetti

İtalya dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 15:57

'El Turco' dizisinde başrolü oynayan Can Yaman, Mipcom Cannes etkinliğinde diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Kariyerini İtalya'da sürdüren Yaman, tarihi türdeki bir uluslararası yapımda rol almaktan duyduğu sevinci paylaştı.

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Oyunculuk kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman, Mipcom Cannes etkinliğinde Ay Yapım imzalı 'El Turco' dizisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Oyunculuk kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman, Mipcom Cannes etkinliğinde Ay Yapım imzalı 'El Turco' dizisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Uluslararası alanda büyük bir yıldız haline gelen Yaman yaptığı açıklamada,

Uluslararası alanda büyük bir yıldız haline gelen Yaman yaptığı açıklamada,

'İnsanların oynadığım karakterle tanışması için sabırsızlanıyorum. Moena şimdi bir kayak merkezi, ancak oradaki birçok insan hâlâ kendini Türk hissediyor. Bir Türk haftası var, Türk bayraklarını çekiyorlar ve kahraman olarak kutlanan bu adamın bir heykeli var. Oynadığım karakterin İtalya'da olması ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir kahraman olması çok etkileyici. Senaryoyu ilk okuduğumda gerçekten heyecanlandım' dedi.

Ünlü oyuncu 'El Turco' çekimlerinde neler yaşadığını da anlattı:

Ünlü oyuncu 'El Turco' çekimlerinde neler yaşadığını da anlattı:

'Çekimler sırasında bir sporcu gibi olmak zorundaydım. Saatlerce antrenmam yaptım, hatta kendi başıma spor salonunda egzersiz yaptım. Macaristan'daki çekimler çok zordu. Macar ekipleri çok katı. Türkiye'de çok daha rahatız. Ama 'El Turco'yu Macaristan'da çekmekten gurur duyuyorum. Bana atlar hakkında her şeyi öğreten harika bir dublör yönetmenim oldu. Üç ayda atların yanında nasıl davranacağımı, onların psikolojisini öğrendim.'

Can Yaman, Greta Ferro ve Will Kemp'in başrollerde olduğu 'El Turco' dizisi gerçek bir hikayeye dayanıyor. Can Yaman, 1683 yılında Viyana Kuşatması'nda yaralanan ve kendini 200 kilometre uzaklıktaki Moena köyünde bulan Yeniçeri Hasan Balaban'ı canlandırıyor.

Can Yaman, Greta Ferro ve Will Kemp'in başrollerde olduğu 'El Turco' dizisi gerçek bir hikayeye dayanıyor. Can Yaman, 1683 yılında Viyana Kuşatması'nda yaralanan ve kendini 200 kilometre uzaklıktaki Moena köyünde bulan Yeniçeri Hasan Balaban'ı canlandırıyor.

6 bölümden oluşan dizi, yeniçerinin bir büyücü tarafından sağlığına kavuşturulduktan sonra köylüleri yavaş yavaş hakları için savaşmaya ikna etmesini konu alıyor. Dizinin müziklerini ise Toygar Işıklı yapıyor.

6 bölümden oluşan dizi, yeniçerinin bir büyücü tarafından sağlığına kavuşturulduktan sonra köylüleri yavaş yavaş hakları için savaşmaya ikna etmesini konu alıyor. Dizinin müziklerini ise Toygar Işıklı yapıyor.

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