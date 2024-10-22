Prens Oyuncusu Giray Altınok, Dizinin Yeni Sezonunda Osmanlı Devleti ile İlgili Bir Detayı Ağzından Kaçırdı
Prens Oyuncusu Giray Altınok, Dizinin Yeni Sezonunda Osmanlı Devleti ile İlgili Bir Detayı Ağzından Kaçırdı
Prens oyuncusu Giray Altınok verdiği bir röportajda dizinin üçüncü sezonunda Osmanlı Devleti'yle ilgili sahneler olup olmayacağını ağzından kaçırdı. Gelin o anları hep birlikte izleyelim.
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Prens'in üçüncü sezonunun yakında seyircilerle buluşacağı haberleri çok sık ortalıkta dönüyor. Hatta bugün BluTV yeni sezondan bir tanıtım videosu paylaşmış ve hayranları sevince boğmuştu.
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Peki Prens'in üçüncü sezonunda bizi neler bekliyor? Prens nerelere gidiyor? İtalya mı yoksa yine Fransa mı? Tabii bu soruların cevaplarını yeni sezon gelmeden öğrenmemiz zor. Eğer söylendiği gibi 2025 yılının şubat ayında yayınlanırsa epey bir bekleyeceğiz.
Ama Giray Altınok sağ olsun, verdiği röportajlarda bazen bunları ağzından kaçırıyor. İşte o detaylardan biriyle karşınızdayız. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Giray Altınok, Mehmet Demirkol'un yayınına katılmıştı ve Prens hakkında uzun uzadıya bir sohbet gerçekleştirmişlerdi.
3. sezonda yine buram buram Orta Çağ kokan bir hikaye bizi bekliyor, o belli oldu. Sizin Prens'in yeni sezonundan beklentileriniz neler? Yorumlara buyrun...
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