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Prens Oyuncusu Giray Altınok, Dizinin Yeni Sezonunda Osmanlı Devleti ile İlgili Bir Detayı Ağzından Kaçırdı

Prens Oyuncusu Giray Altınok, Dizinin Yeni Sezonunda Osmanlı Devleti ile İlgili Bir Detayı Ağzından Kaçırdı

yerli dizi BluTV Prens Dizisi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 16:12

Prens oyuncusu Giray Altınok verdiği bir röportajda dizinin üçüncü sezonunda Osmanlı Devleti'yle ilgili sahneler olup olmayacağını ağzından kaçırdı. Gelin o anları hep birlikte izleyelim.

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Prens'in üçüncü sezonunun yakında seyircilerle buluşacağı haberleri çok sık ortalıkta dönüyor. Hatta bugün BluTV yeni sezondan bir tanıtım videosu paylaşmış ve hayranları sevince boğmuştu.

Prens'in üçüncü sezonunun yakında seyircilerle buluşacağı haberleri çok sık ortalıkta dönüyor. Hatta bugün BluTV yeni sezondan bir tanıtım videosu paylaşmış ve hayranları sevince boğmuştu.

3. sezondan gelen görüntüler için bu içeriğimize bakabilirsiniz:

Peki Prens'in üçüncü sezonunda bizi neler bekliyor? Prens nerelere gidiyor? İtalya mı yoksa yine Fransa mı? Tabii bu soruların cevaplarını yeni sezon gelmeden öğrenmemiz zor. Eğer söylendiği gibi 2025 yılının şubat ayında yayınlanırsa epey bir bekleyeceğiz.

Peki Prens'in üçüncü sezonunda bizi neler bekliyor? Prens nerelere gidiyor? İtalya mı yoksa yine Fransa mı? Tabii bu soruların cevaplarını yeni sezon gelmeden öğrenmemiz zor. Eğer söylendiği gibi 2025 yılının şubat ayında yayınlanırsa epey bir bekleyeceğiz.

Ama Giray Altınok sağ olsun, verdiği röportajlarda bazen bunları ağzından kaçırıyor. İşte o detaylardan biriyle karşınızdayız. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Giray Altınok, Mehmet Demirkol'un yayınına katılmıştı ve Prens hakkında uzun uzadıya bir sohbet gerçekleştirmişlerdi.

Ama Giray Altınok sağ olsun, verdiği röportajlarda bazen bunları ağzından kaçırıyor. İşte o detaylardan biriyle karşınızdayız. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Giray Altınok, Mehmet Demirkol'un yayınına katılmıştı ve Prens hakkında uzun uzadıya bir sohbet gerçekleştirmişlerdi.

Giray Altınok o yayında Prens'in üçüncü sezonundan Osmanlı Devleti detayını ağzından kaçırdı. Ünlü oyuncu "Osmanlı var mı?" sorusuna aşırı komik bedensel bir hareketle tepki verdi. Gelin o anları birlikte izleyelim:

3. sezonda yine buram buram Orta Çağ kokan bir hikaye bizi bekliyor, o belli oldu. Sizin Prens'in yeni sezonundan beklentileriniz neler? Yorumlara buyrun...

3. sezonda yine buram buram Orta Çağ kokan bir hikaye bizi bekliyor, o belli oldu. Sizin Prens'in yeni sezonundan beklentileriniz neler? Yorumlara buyrun...

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