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Prens'in Üçüncü Sezonundan Gelen Bir Paylaşım Dizinin Fanlarını Sevince Boğdu

Prens'in Üçüncü Sezonundan Gelen Bir Paylaşım Dizinin Fanlarını Sevince Boğdu

dizi Prens Dizisi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 12:30

BluTV, son yılların fenomen yerli dizisi Prens'in üçüncü sezonundan bir video paylaştı. Giray Altınok'u vahşi kelebek modunda izlediğimiz o anlar Prens hayranlarını sevince boğdu.

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Giray Altınok'un yazıp oynadığı Prens dizisi son zamanların en heyecanla beklenen yapımlarından biri. İkinci sezonu geçtiğimiz mart ayında BluTV'de yayınlanmış ve tabii hayranlar haklı olarak üçüncü sezon bir an önce gelsin diye yalvarıp yakarmış, eller havaya kalkmıştı.

Giray Altınok'un yazıp oynadığı Prens dizisi son zamanların en heyecanla beklenen yapımlarından biri. İkinci sezonu geçtiğimiz mart ayında BluTV'de yayınlanmış ve tabii hayranlar haklı olarak üçüncü sezon bir an önce gelsin diye yalvarıp yakarmış, eller havaya kalkmıştı.

Bu arada abartmıyorum, durum cidden öyle. İkinci sezonun heyecan verici ve şaşırtıcı olaylarından sonra -mesela dükün kafası diyelim siz anlayın- herkes yana yakıla yeni sezonu bekler olmuştu.

Bu arada abartmıyorum, durum cidden öyle. İkinci sezonun heyecan verici ve şaşırtıcı olaylarından sonra -mesela dükün kafası diyelim siz anlayın- herkes yana yakıla yeni sezonu bekler olmuştu.

Tabii üçüncü sezona belki de aylar var ama yeni bilgiler de var. BluTV geçtiğimiz saatlerde Prens'ten adeta minik bir kelebek gibi küçük bir tanıtım videosu paylaştı. Yeni sezonun yakında geleceğini belirtti.

Bu tadımlık video Prens hayranları arasında sevinçle karşılandı. Gelin hep birlikte yorumlara bakalım...

Bu tadımlık video Prens hayranları arasında sevinçle karşılandı. Gelin hep birlikte yorumlara bakalım...
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