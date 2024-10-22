Prens'in Üçüncü Sezonundan Gelen Bir Paylaşım Dizinin Fanlarını Sevince Boğdu
Prens'in Üçüncü Sezonundan Gelen Bir Paylaşım Dizinin Fanlarını Sevince Boğdu
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Giray Altınok'un yazıp oynadığı Prens dizisi son zamanların en heyecanla beklenen yapımlarından biri. İkinci sezonu geçtiğimiz mart ayında BluTV'de yayınlanmış ve tabii hayranlar haklı olarak üçüncü sezon bir an önce gelsin diye yalvarıp yakarmış, eller havaya kalkmıştı.
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Bu arada abartmıyorum, durum cidden öyle. İkinci sezonun heyecan verici ve şaşırtıcı olaylarından sonra -mesela dükün kafası diyelim siz anlayın- herkes yana yakıla yeni sezonu bekler olmuştu.
Bu tadımlık video Prens hayranları arasında sevinçle karşılandı. Gelin hep birlikte yorumlara bakalım...
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