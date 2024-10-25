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Angelina Jolie ile Başrol Oynayan Haluk Bilginer'in İmajını Görenler Usta Aktörü Tanıyamadı!

Angelina Jolie ile Başrol Oynayan Haluk Bilginer'in İmajını Görenler Usta Aktörü Tanıyamadı!

Angelina Jolie Haluk Bilginer film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 12:37

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Maria' filminden ilk fragman ve görüntüler sosyal medyaya yayıldı. Jolie ile Bilginer'in filmdeki halleri sosyal medyada çok konuşuldu.

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Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Maria' filmini aylardır konuşuyoruz. Çünkü Bilginer'in Jolie ile aynı filmde oynaması çok hoşumuza gitmişti ya da tam tersi diyelim...

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Maria' filmini aylardır konuşuyoruz. Çünkü Bilginer'in Jolie ile aynı filmde oynaması çok hoşumuza gitmişti ya da tam tersi diyelim...

Dünyanın en büyük opera şarkıcısı Maria Callas'ın 1970'lerdeki hayatını anlatan filme artık sayılı günler kaldı. Film, aralık ayında Netflix'te yayınlanacak.

Dünyanın en büyük opera şarkıcısı Maria Callas'ın 1970'lerdeki hayatını anlatan filme artık sayılı günler kaldı. Film, aralık ayında Netflix'te yayınlanacak.

Fragmanı da buradan izleyebilirsiniz:

Angelina Jolie'nin canlandırdığı Maria ile Haluk Bilginer'in hayat verdiği gemiciler kralı 'Aristotle Onassis'ten ilk fotoğraflar nihayet paylaşıldı. İkilinin filmdeki halleri sosyal medyanın diline düştü.

Angelina Jolie'nin canlandırdığı Maria ile Haluk Bilginer'in hayat verdiği gemiciler kralı 'Aristotle Onassis'ten ilk fotoğraflar nihayet paylaşıldı. İkilinin filmdeki halleri sosyal medyanın diline düştü.

Gelin yorumlara birlikte bakalım:

Gelin yorumlara birlikte bakalım:
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