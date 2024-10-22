Güney Kore Dizisi 'Queen of Tears'ın Türkiye'ye Uyarlanacağı Haberi Dizinin Fanlarından Tepki Topladı
Güney Kore Dizisi 'Queen of Tears'ın Türkiye'ye Uyarlanacağı Haberi Dizinin Fanlarından Tepki Topladı
Güney Kore'nin sevilen dünya çapında popüler dizisi 'Queen of Tears' Türkiye'ye uyarlanıyor. Gelin önümüzdeki aylarda yayınlanması tahmin edilen dizinin ayrıntılarına ve bu haber karşısında yerli izleyicilerin yorumlarına birlikte bakalım.
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Bir televizyon kanalında yayınlanmasının ardından Netflix'te gösterime giren Güney Kore dizisi 'Queen of Tears' şimdi de Türkiye'ye uyarlanıyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin uyarlanması için O3 Medya ve DASS Yapım ile anlaşma sağlandı. Söylentilere göre ise dizinin önümüzdeki aylarda yayında olması bekleniyor.
Türk televizyon izleyicileri 'Queen of Tears'ın yerli uyarlaması karşısında karışık tepkiler verdi. Kimileri bu Güney Kore dizisinin uyarlanmasının çok zor olduğunu dile getirdi, kimileri de hayranı oldukları oyuncuları hemen başrollere yakıştırdı.
Gelin o yorumlardan bazılarına birlikte bakalım:
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Kim Soo-hyun ve Kim Ji-won'un başrollerde oynadığı 'Queen of Tears' dünya genelinde çok popüler bir yapım. Dizi, alışveriş merkezleri kraliçesi ile küçük bir kasabada büyümüş olan kocasının aşkının yeniden alevlenmesini konu alıyor. Peki siz diziyi izlediniz mi? Bu hikayeyi Türkiye'den kimler oynamalı? Yorumlara buyrun...
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