Görüş Bildir
Haberler
TV
Güney Kore Dizisi 'Queen of Tears'ın Türkiye'ye Uyarlanacağı Haberi Dizinin Fanlarından Tepki Topladı

Güney Kore Dizisi 'Queen of Tears'ın Türkiye'ye Uyarlanacağı Haberi Dizinin Fanlarından Tepki Topladı

yerli dizi dizi Güney Kore
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 14:35

Güney Kore'nin sevilen dünya çapında popüler dizisi 'Queen of Tears' Türkiye'ye uyarlanıyor. Gelin önümüzdeki aylarda yayınlanması tahmin edilen dizinin ayrıntılarına ve bu haber karşısında yerli izleyicilerin yorumlarına birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir televizyon kanalında yayınlanmasının ardından Netflix'te gösterime giren Güney Kore dizisi 'Queen of Tears' şimdi de Türkiye'ye uyarlanıyor.

Bir televizyon kanalında yayınlanmasının ardından Netflix'te gösterime giren Güney Kore dizisi 'Queen of Tears' şimdi de Türkiye'ye uyarlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin uyarlanması için O3 Medya ve DASS Yapım ile anlaşma sağlandı. Söylentilere göre ise dizinin önümüzdeki aylarda yayında olması bekleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin uyarlanması için O3 Medya ve DASS Yapım ile anlaşma sağlandı. Söylentilere göre ise dizinin önümüzdeki aylarda yayında olması bekleniyor.

Türk televizyon izleyicileri 'Queen of Tears'ın yerli uyarlaması karşısında karışık tepkiler verdi. Kimileri bu Güney Kore dizisinin uyarlanmasının çok zor olduğunu dile getirdi, kimileri de hayranı oldukları oyuncuları hemen başrollere yakıştırdı.

Türk televizyon izleyicileri 'Queen of Tears'ın yerli uyarlaması karşısında karışık tepkiler verdi. Kimileri bu Güney Kore dizisinin uyarlanmasının çok zor olduğunu dile getirdi, kimileri de hayranı oldukları oyuncuları hemen başrollere yakıştırdı.

Gelin o yorumlardan bazılarına birlikte bakalım:

Gelin o yorumlardan bazılarına birlikte bakalım:
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kim Soo-hyun ve Kim Ji-won'un başrollerde oynadığı 'Queen of Tears' dünya genelinde çok popüler bir yapım. Dizi, alışveriş merkezleri kraliçesi ile küçük bir kasabada büyümüş olan kocasının aşkının yeniden alevlenmesini konu alıyor. Peki siz diziyi izlediniz mi? Bu hikayeyi Türkiye'den kimler oynamalı? Yorumlara buyrun...

Kim Soo-hyun ve Kim Ji-won'un başrollerde oynadığı 'Queen of Tears' dünya genelinde çok popüler bir yapım. Dizi, alışveriş merkezleri kraliçesi ile küçük bir kasabada büyümüş olan kocasının aşkının yeniden alevlenmesini konu alıyor. Peki siz diziyi izlediniz mi? Bu hikayeyi Türkiye'den kimler oynamalı? Yorumlara buyrun...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın