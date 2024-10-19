Mert Yazıcıoğlu'nun Hz. Yusuf Rolünde Oynamasını İsteyen Kullanıcıya "Abartma" Tepkileri Yükseldi

Hepinizin bildiği üzere Kızıl Goncalar'daki Cüneyd karakterinin büyük bir fan kitlesi var. Bu yüzden sosyal medyada onunla alakalı varsayımlar, teoriler bitmek bilmiyor. Twitter'da @jujustmyself adlı bir kullanıcı, Cüneyd Efendi'yi canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun Hz. Yusuf dizisinde başrol oynaması gerektiğini düşündü. Bu fikre kullanıcılardan pek çok yorum geldi.