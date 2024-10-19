Mert Yazıcıoğlu'nun Hz. Yusuf Rolünde Oynamasını İsteyen Kullanıcıya "Abartma" Tepkileri Yükseldi
Mert Yazıcıoğlu'nun Hz. Yusuf Rolünde Oynamasını İsteyen Kullanıcıya "Abartma" Tepkileri Yükseldi
Hepinizin bildiği üzere Kızıl Goncalar'daki Cüneyd karakterinin büyük bir fan kitlesi var. Bu yüzden sosyal medyada onunla alakalı varsayımlar, teoriler bitmek bilmiyor. Twitter'da @jujustmyself adlı bir kullanıcı, Cüneyd Efendi'yi canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun Hz. Yusuf dizisinde başrol oynaması gerektiğini düşündü. Bu fikre kullanıcılardan pek çok yorum geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'da canlandırdığı Cüneyd Efendi karakteri şu aralar herkesin sevdiği bir karakter. Gerçi dizinin ikinci sezonunda cübbeyi atıp sekülerleşti ama olsun, yine de Cüneyd Efendi'nin hatırı sayılır bir fan kitlesi var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öyle ki bu fanlık insanlara hayaller kurduruyor, şu şöyle olsa böyle olur muydu misali cümleler kurduruyor. İşte o varsayımlardan biriyle yine ve yine karşınızdayız!
X/Twitter'da @jujustmyself adlı bir kullanıcı, "Hz. Yusuf Türkiye'de çekilirse Yusuf rolünü kesinlikle Mert oynamalı" dediği bir paylaşım yapmış.
Hz. Yusuf dizisini her Ramazan ayında Kanal 7'de izleyenler bilir. İranlı aktör Mustafa Zamani'nin oynadığı dizi Hz. Yusuf'un hayatını konu alıyor.
Paylaşıma gelince Hz. Yusuf'un Türk versiyonuna Mert Yazıcıoğlu'nun yakıştırılması hayranlardan pek çok yorum aldı. Gelin o yorumlara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın