Bir X Kullanıcısı Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Gülayşe Üzerinden İlginç Bir Teori Üretti!

'Şimdi Cüneyd ve Gülayşe'ye geri dönüyoruz. Biz Cüneyd'in müjdelenmiş bir bebek olduğunu, haberci ve kurtarıcı bir bebek olduğunu biliyoruz. Gülayşe Cüneyd'e 'Müjdem' diye hitap ediyor. Çünkü o bebek Gülayşe'ye müjdelendi.'