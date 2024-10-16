Bir X Kullanıcısı Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Gülayşe Üzerinden İlginç Bir Teori Üretti!
Bir X Kullanıcısı Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Gülayşe Üzerinden İlginç Bir Teori Üretti!
Kızıl Goncalar beyin yakan yeni sezonuyla sürerken, bir X kullanıcısı Zeynep ve Gülayşe üzerinden ilginç bir teori üretti.
Kaynak: @Edanur1745357
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Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu hepimiz için bambaşka bir kapı açtı diyebiliriz. Cüneyd'in benliğini yitirmesi sonucu kendini Levent sanması, Meryem'in hapse düşmesi, Mira'nın gerçek annesini öğrenmesi derken hepimiz afalladık.
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İkide bir çıkagelen ve Cüneyd'in kafasını iyice karıştıran Gülayşe'yi de unutmamak lazım elbette.
Biz tüm bunlar üstüne düşünedururken bir X kullanıcısı Zeynep ve Gülayşe ile ilgili yepyeni bir teori üretti.
"Bu 13. bölümden bir sahne. Bu sahnede Cüneyd Zeynep'i annesine benzetiyor: 'Sen annem olsan demek sen de gidecekmişsin', 'Anne kalandır giden değil.' Ki zaten Cüneyd birkaç defa daha Zeynep'i annesine benzetti. Zeynep Cüneyd'e annesini defalarca anımsattı."
"Zeynep, Cüneyd'e abdest suyunu dökerken eline dokunması Cüneyd'e annesini hatırlattı. Cüneyd, Zeynep'i memleketine götürmeye çalışırken Zeynep, Cüneyd'den kaçıyor. Zeynep yine Cüneyd'e annesini anımsatıyor. Zeynep uçurum kenarındayken yine Cüneyd annesini anımsıyor, hatırlıyor."
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"İşte burada yani uçurum kenarında Cüneyd'in Zeynep'i öyle görmesiyle annesini hatırlamasının bir sebebi var. Biz dizide sürekli paralellik görüyoruz. Ve şimdi aldığımız bir bilgiye göre -doğruluğu tartışılır- Zeynep'in intihar sahnesi var. Paralellik burada işte: uçurum sahnesi"
"Bir diğer bağlantıyı şurada yakaladım: Gülayşe Cüneyd'e 'Kalbini benim yerime kiminle doldurduysan unutacaksın' diyor."
"Biz defalarca Zeynep ve Gülayşe, benzerlikleri ve paralellikleri gördük. Şimdi bu bilgiyi aklınızda tutmanızı istiyorum çünkü ayrı ve bağlantılı bir konuyu geçeceğim. Buraya tekrar döneceğiz."
"Meryem, Kevser'e hamile olduğunu söylüyor Kevser dahi bilmezken. Kevser hamile olduğu haberini Meryem'den alıyor. Meryem Kevser'e bebeği müjdeliyor."
"Müyesser Kevser'i görmeye gittiğinde Kevser Meryem için evliya sıfatında bulunmuştu. 'Evliya gibi kadın' demişti. Hamile olduğunun haberini Meryem'in ona verdiğini söyleyince Müyesser 'Keramet, Meryem haberi olmadan kızını kurtardı' diyor."
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"Ancak müjdelenen bir başka bebek daha var: Elif. Meryem müjdeledi onu. 'Evliya gibi kadın', 'Senin benim gibi bir kadın değil o.' diyor Kevser. Zeynep'in kurtarıcısı -Müyesser'in dediği gibi- haberci, müjdelenmiş bir diğer bebek; Elif bebek."
"Son izlediğimiz bölümde Zeynep ve Elif bebeğin yakınlığını izledik. Zeynep bağlanmaya başlıyor Elif'e. Tıpkı Gülayşe'nin Cüneyd'e bağlandığı gibi. Biz Gülayşe ve Zeynep'in sürekli benzetildiğini gördük örnekleriyle..."
"Ve dediğim gibi biz Gülayşe'nin hayat hikayesini bilmiyoruz. Bence biz Gülayşe'nin hikayesini Zeynep üzerinden izleyeceğiz. Haberci bebeğe bağlanmış dergahın baskısıyla mücadele eden iki kadının acı hikayesinin birleşimi. Tek temennimin kaderlerinin aynı olmaması..."
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