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Bir X Kullanıcısı Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Gülayşe Üzerinden İlginç Bir Teori Üretti!

Bir X Kullanıcısı Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Gülayşe Üzerinden İlginç Bir Teori Üretti!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 23:48

Kızıl Goncalar beyin yakan yeni sezonuyla sürerken, bir X kullanıcısı Zeynep ve Gülayşe üzerinden ilginç bir teori üretti.

Kaynak: @Edanur1745357

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Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu hepimiz için bambaşka bir kapı açtı diyebiliriz. Cüneyd'in benliğini yitirmesi sonucu kendini Levent sanması, Meryem'in hapse düşmesi, Mira'nın gerçek annesini öğrenmesi derken hepimiz afalladık.

Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu hepimiz için bambaşka bir kapı açtı diyebiliriz. Cüneyd'in benliğini yitirmesi sonucu kendini Levent sanması, Meryem'in hapse düşmesi, Mira'nın gerçek annesini öğrenmesi derken hepimiz afalladık.

İkide bir çıkagelen ve Cüneyd'in kafasını iyice karıştıran Gülayşe'yi de unutmamak lazım elbette.

İkide bir çıkagelen ve Cüneyd'in kafasını iyice karıştıran Gülayşe'yi de unutmamak lazım elbette.

Biz tüm bunlar üstüne düşünedururken bir X kullanıcısı Zeynep ve Gülayşe ile ilgili yepyeni bir teori üretti.

Biz tüm bunlar üstüne düşünedururken bir X kullanıcısı Zeynep ve Gülayşe ile ilgili yepyeni bir teori üretti.
twitter.com

"Bu 13. bölümden bir sahne. Bu sahnede Cüneyd Zeynep'i annesine benzetiyor: 'Sen annem olsan demek sen de gidecekmişsin', 'Anne kalandır giden değil.' Ki zaten Cüneyd birkaç defa daha Zeynep'i annesine benzetti. Zeynep Cüneyd'e annesini defalarca anımsattı."

"Bu 13. bölümden bir sahne. Bu sahnede Cüneyd Zeynep'i annesine benzetiyor: 'Sen annem olsan demek sen de gidecekmişsin', 'Anne kalandır giden değil.' Ki zaten Cüneyd birkaç defa daha Zeynep'i annesine benzetti. Zeynep Cüneyd'e annesini defalarca anımsattı."

"Zeynep, Cüneyd'e abdest suyunu dökerken eline dokunması Cüneyd'e annesini hatırlattı. Cüneyd, Zeynep'i memleketine götürmeye çalışırken Zeynep, Cüneyd'den kaçıyor. Zeynep yine Cüneyd'e annesini anımsatıyor. Zeynep uçurum kenarındayken yine Cüneyd annesini anımsıyor, hatırlıyor."

"Zeynep, Cüneyd'e abdest suyunu dökerken eline dokunması Cüneyd'e annesini hatırlattı. Cüneyd, Zeynep'i memleketine götürmeye çalışırken Zeynep, Cüneyd'den kaçıyor. Zeynep yine Cüneyd'e annesini anımsatıyor. Zeynep uçurum kenarındayken yine Cüneyd annesini anımsıyor, hatırlıyor."
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"İşte burada yani uçurum kenarında Cüneyd'in Zeynep'i öyle görmesiyle annesini hatırlamasının bir sebebi var. Biz dizide sürekli paralellik görüyoruz. Ve şimdi aldığımız bir bilgiye göre -doğruluğu tartışılır- Zeynep'in intihar sahnesi var. Paralellik burada işte: uçurum sahnesi"

"İşte burada yani uçurum kenarında Cüneyd'in Zeynep'i öyle görmesiyle annesini hatırlamasının bir sebebi var. Biz dizide sürekli paralellik görüyoruz. Ve şimdi aldığımız bir bilgiye göre -doğruluğu tartışılır- Zeynep'in intihar sahnesi var. Paralellik burada işte: uçurum sahnesi"

"Bir diğer bağlantıyı şurada yakaladım: Gülayşe Cüneyd'e 'Kalbini benim yerime kiminle doldurduysan unutacaksın' diyor."

"Bir diğer bağlantıyı şurada yakaladım: Gülayşe Cüneyd'e 'Kalbini benim yerime kiminle doldurduysan unutacaksın' diyor."

"Biz defalarca Zeynep ve Gülayşe, benzerlikleri ve paralellikleri gördük. Şimdi bu bilgiyi aklınızda tutmanızı istiyorum çünkü ayrı ve bağlantılı bir konuyu geçeceğim. Buraya tekrar döneceğiz."

"Biz defalarca Zeynep ve Gülayşe, benzerlikleri ve paralellikleri gördük. Şimdi bu bilgiyi aklınızda tutmanızı istiyorum çünkü ayrı ve bağlantılı bir konuyu geçeceğim. Buraya tekrar döneceğiz."

"Meryem, Kevser'e hamile olduğunu söylüyor Kevser dahi bilmezken. Kevser hamile olduğu haberini Meryem'den alıyor. Meryem Kevser'e bebeği müjdeliyor."

"Meryem, Kevser'e hamile olduğunu söylüyor Kevser dahi bilmezken. Kevser hamile olduğu haberini Meryem'den alıyor. Meryem Kevser'e bebeği müjdeliyor."

"Müyesser Kevser'i görmeye gittiğinde Kevser Meryem için evliya sıfatında bulunmuştu. 'Evliya gibi kadın' demişti. Hamile olduğunun haberini Meryem'in ona verdiğini söyleyince Müyesser 'Keramet, Meryem haberi olmadan kızını kurtardı' diyor."

"Müyesser Kevser'i görmeye gittiğinde Kevser Meryem için evliya sıfatında bulunmuştu. 'Evliya gibi kadın' demişti. Hamile olduğunun haberini Meryem'in ona verdiğini söyleyince Müyesser 'Keramet, Meryem haberi olmadan kızını kurtardı' diyor."

'Şimdi Cüneyd ve Gülayşe'ye geri dönüyoruz. Biz Cüneyd'in müjdelenmiş bir bebek olduğunu, haberci ve kurtarıcı bir bebek olduğunu biliyoruz. Gülayşe Cüneyd'e 'Müjdem' diye hitap ediyor. Çünkü o bebek Gülayşe'ye müjdelendi.'

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"Ancak müjdelenen bir başka bebek daha var: Elif. Meryem müjdeledi onu. 'Evliya gibi kadın', 'Senin benim gibi bir kadın değil o.' diyor Kevser. Zeynep'in kurtarıcısı -Müyesser'in dediği gibi- haberci, müjdelenmiş bir diğer bebek; Elif bebek."

"Ancak müjdelenen bir başka bebek daha var: Elif. Meryem müjdeledi onu. 'Evliya gibi kadın', 'Senin benim gibi bir kadın değil o.' diyor Kevser. Zeynep'in kurtarıcısı -Müyesser'in dediği gibi- haberci, müjdelenmiş bir diğer bebek; Elif bebek."

'Biz Gülayşe'nin hayat hikayesini bilmiyoruz. Sadece müjdelenmiş bir bebeğe sahip, intihar ederek ölmüş bir anne ve başından beri Zeynep'le benzetilen bir kadın.'

"Son izlediğimiz bölümde Zeynep ve Elif bebeğin yakınlığını izledik. Zeynep bağlanmaya başlıyor Elif'e. Tıpkı Gülayşe'nin Cüneyd'e bağlandığı gibi. Biz Gülayşe ve Zeynep'in sürekli benzetildiğini gördük örnekleriyle..."

"Son izlediğimiz bölümde Zeynep ve Elif bebeğin yakınlığını izledik. Zeynep bağlanmaya başlıyor Elif'e. Tıpkı Gülayşe'nin Cüneyd'e bağlandığı gibi. Biz Gülayşe ve Zeynep'in sürekli benzetildiğini gördük örnekleriyle..."

'Zeynep=Gülayşe

Cüneyd=Elif

Müjdelenmiş ve kurtarıcı bir bebeğe sahip iki kadın; Zeynep ve Gülayşe.

Müjdelenen iki bebek; Cüneyd ve Elif.'

"Ve dediğim gibi biz Gülayşe'nin hayat hikayesini bilmiyoruz. Bence biz Gülayşe'nin hikayesini Zeynep üzerinden izleyeceğiz. Haberci bebeğe bağlanmış dergahın baskısıyla mücadele eden iki kadının acı hikayesinin birleşimi. Tek temennimin kaderlerinin aynı olmaması..."

"Ve dediğim gibi biz Gülayşe'nin hayat hikayesini bilmiyoruz. Bence biz Gülayşe'nin hikayesini Zeynep üzerinden izleyeceğiz. Haberci bebeğe bağlanmış dergahın baskısıyla mücadele eden iki kadının acı hikayesinin birleşimi. Tek temennimin kaderlerinin aynı olmaması..."

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