Müge Anlı'dan Yıllar Sonra Gelen İstismarcı Himmet Aktürk İtirafı!
Müge Anlı'dan Yıllar Sonra Gelen İstismarcı Himmet Aktürk İtirafı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son haftalarda 4 yaşındayken kayıplara karışan Serdar olayı işleniyor. Babası tarafından terk edilen Serdar'ın şu an hayatta olup olmadığını merak eden annesi Müge Anlı'ya başvururken Anlı, 2016'da yayına çıkan istismarcı Himmet Aktürk'ü anıp bir itirafta bulundu.
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atv'de yayınlanan Müge Anlı'da son günlerde 4 yaşındayken kaybolan Serdar olayı işleniyor.
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Babası Seyfi tarafından henüz 4 yaşındayken fuara bırakılan Serdar'ın akıbeti yıllar sonra Müge Anlı'da araştırılırken söz konusu olayda Müge Anlı kan donduran bir örnek verdi.
2016 yılında kayıplara karışan 3,5 yaşındaki Irmak'ı ve onun istismarcısı ve katili Himmet Aktürk'ü hatırlatan Anlı, Serdar'ı Himmet Aktürk gibi birinin bulacağından şüphelendiğini açıkladı.
"Belki Himmet gibi birisi aldı götürdü! Himmet'i gördükten sonra hayatım tamamen değişti." diyen Anlı, akıllara Himmet Aktürk'ün kan donduran olayını getirdi.
Himmet Aktürk, 2016 yılında Müge Anlı'ya çıkıp 3,5 yaşındaki Irmak'a önce tecavüz edip sonra öldürdüğünü itiraf etmişti.
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Himmet Aktürk, suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla çocuğu, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme suçundan 51 yıl hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.
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