Müge Anlı'dan Yıllar Sonra Gelen İstismarcı Himmet Aktürk İtirafı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son haftalarda 4 yaşındayken kayıplara karışan Serdar olayı işleniyor. Babası tarafından terk edilen Serdar'ın şu an hayatta olup olmadığını merak eden annesi Müge Anlı'ya başvururken Anlı, 2016'da yayına çıkan istismarcı Himmet Aktürk'ü anıp bir itirafta bulundu.