Bahar'da Sahneye Erken Giren Figüranın Saklanma Anı Yayınlandı!
Bahar'da Sahneye Erken Giren Figüranın Saklanma Anı Yayınlandı!
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın son bölümündeki çekim hatası sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahneye erken giren figüranın bir anda saklanması kimse tarafından fark edilmezken o anlar televizyonda yayınlandı.
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Dizilerdeki çekim hataları artık bir klasik haline gelirken bu haftanın ilk çekim hatası Bahar dizisinden geldi.
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Bildiğiniz üzere Bahar'ın yeni sezonuna Seren ve Uras'ın bebek beklediği haberiyle giriş yapmıştık. Haliyle diziye Seren'in annesi ve babası da dahil olmuştu.
Seren ve ailesinin sahneleri dizide epey artarken son bölümde Seren'in babasıyla olan sahnesindeki bir hata dikkatlerden kaçmadı.
Doktoru canlandıran figüranın sahneye erken girip ardından saklandığı anlar set ekibi tarafından fark edilmezken o anlar televizyonda yayınlandı.
İşte o anlar:
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