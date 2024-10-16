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Dizide Rol Aldığı İçin Sülalesini Eve Toplayan Figüranın Yaşadığı Hayal Kırıklığı!

Dizide Rol Aldığı İçin Sülalesini Eve Toplayan Figüranın Yaşadığı Hayal Kırıklığı!

Güzel Aşklar Diyarı Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 12:43

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisindeki bir sahnede yer alan figüran, dizideki sahnesinde yüzünün bile görünmemesini paylaşarak ağlanacak haline güldürdü.

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Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin bir sahnesinde rol alan figüran resmen hayal kırıklığı yaşadı.

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin bir sahnesinde rol alan figüran resmen hayal kırıklığı yaşadı.

Dizide hemşire rolüne hayat veren figüran, söz konusu sahnenin yayınlanacağını duyunca epey heyecanlansa da kendini ekranda görünce neye uğradığını şaşırdı.

Dizide hemşire rolüne hayat veren figüran, söz konusu sahnenin yayınlanacağını duyunca epey heyecanlansa da kendini ekranda görünce neye uğradığını şaşırdı.

Söz konusu sahnede arkası dönük çıkan figüran o anları “Dizide oynadım diyerek tüm sülaleyi bize topladım. Yüzüm bile görünmüyor.” sözleriyle paylaştı.

Söz konusu sahnede arkası dönük çıkan figüran o anları “Dizide oynadım diyerek tüm sülaleyi bize topladım. Yüzüm bile görünmüyor.” sözleriyle paylaştı.

İşte o anlar:

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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