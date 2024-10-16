Survivor Hakan, Vefat Eden Hasan Yalnızoğlu'yla Duygulandıran Anısını Paylaştı
Survivor Hakan, Vefat Eden Hasan Yalnızoğlu'yla Duygulandıran Anısını Paylaştı
Survivor maceraları boyunca vefat eden Hasan Yalnızoğlu'yla beraber yarışan Hakan Hatipoğlu, X hesabından Hasan'la ilgili duygulandıran bir anısını paylaşarak veda etti.
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2012 ve 2015 yıllarında Survivor'a katılan Hasan Yalnızoğlu, geçtiğimiz gün (15 Ekim) pankreas kanserine yenik düşerek vefat etti.
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Başta Acun Ilıcalı olmak üzere Survivor'la tanıdığı isimler sosyal medya hesaplarından Hasan'ı anarken beraber yarıştığı Hakan Hatipoğlu'nun vedası duygulandırdı.
2015 yılındaki All Star'da beraber yarışan Hakan ve Hasan o dönem yaşadıkları tartışmalarla gündem olmuşlardı.
X hesabından Hasan'a veda eden Hakan Hatipoğlu, Hasan'ın annesinin cenazesinde konuştuklarını paylaştı.
İşte Hakan Hatipoğlu'nun Hasan Yalnızoğlu'na vedası:
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