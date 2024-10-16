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Survivor Hakan, Vefat Eden Hasan Yalnızoğlu'yla Duygulandıran Anısını Paylaştı

Survivor Hakan, Vefat Eden Hasan Yalnızoğlu'yla Duygulandıran Anısını Paylaştı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 11:45

Survivor maceraları boyunca vefat eden Hasan Yalnızoğlu'yla beraber yarışan Hakan Hatipoğlu, X hesabından Hasan'la ilgili duygulandıran bir anısını paylaşarak veda etti.

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2012 ve 2015 yıllarında Survivor'a katılan Hasan Yalnızoğlu, geçtiğimiz gün (15 Ekim) pankreas kanserine yenik düşerek vefat etti.

2012 ve 2015 yıllarında Survivor'a katılan Hasan Yalnızoğlu, geçtiğimiz gün (15 Ekim) pankreas kanserine yenik düşerek vefat etti.

Başta Acun Ilıcalı olmak üzere Survivor'la tanıdığı isimler sosyal medya hesaplarından Hasan'ı anarken beraber yarıştığı Hakan Hatipoğlu'nun vedası duygulandırdı.

Başta Acun Ilıcalı olmak üzere Survivor'la tanıdığı isimler sosyal medya hesaplarından Hasan'ı anarken beraber yarıştığı Hakan Hatipoğlu'nun vedası duygulandırdı.

2015 yılındaki All Star'da beraber yarışan Hakan ve Hasan o dönem yaşadıkları tartışmalarla gündem olmuşlardı.

2015 yılındaki All Star'da beraber yarışan Hakan ve Hasan o dönem yaşadıkları tartışmalarla gündem olmuşlardı.

X hesabından Hasan'a veda eden Hakan Hatipoğlu, Hasan'ın annesinin cenazesinde konuştuklarını paylaştı.

X hesabından Hasan'a veda eden Hakan Hatipoğlu, Hasan'ın annesinin cenazesinde konuştuklarını paylaştı.

İşte Hakan Hatipoğlu'nun Hasan Yalnızoğlu'na vedası:

İşte Hakan Hatipoğlu'nun Hasan Yalnızoğlu'na vedası:
twitter.com

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