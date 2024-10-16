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Murat Yıldırım'ın Yeni Dizisi Gizli Bahçe, Binbir Gece Dizisine Benzetildi!

Murat Yıldırım'ın Yeni Dizisi Gizli Bahçe, Binbir Gece Dizisine Benzetildi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 10:36

Başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in paylaştığı Gizli Bahçe dizisi ilk bölümüyle Binbir Gece dizisine benzetildi. Bir sahnede Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in oynadığı diziye gönderme yapıldı.

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Ünlü oyuncular Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrolünde olduğu "Gizli Bahçe" adlı dizi, ilk bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Ünlü oyuncular Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrolünde olduğu "Gizli Bahçe" adlı dizi, ilk bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Dizinin ana teması, gizemli sırlarla örülü bir aile mücadelesi üzerine kurulu. İlk bölümde Ebru Şahin, anne rolüyle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Dizinin ana teması, gizemli sırlarla örülü bir aile mücadelesi üzerine kurulu. İlk bölümde Ebru Şahin, anne rolüyle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Dizinin konusu, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrollerini paylaştığı "Binbir Gece" adlı popüler diziye benzetildi. Hatta "Gizli Bahçe"de bir sahne, "Binbir Gece"ye bir gönderme yapıldı.

Dizinin konusu, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrollerini paylaştığı "Binbir Gece" adlı popüler diziye benzetildi. Hatta "Gizli Bahçe"de bir sahne, "Binbir Gece"ye bir gönderme yapıldı.

Dizide vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenen Demir Akçınar, Memo’nun annesi Nazlı’dan velayetini almak için başlattığı savaşı konu alıyor. Dizide eskort rolünde oynayan Ebru Şahin'e, Yıldırım para teklif ediyor.

Dizide vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenen Demir Akçınar, Memo’nun annesi Nazlı’dan velayetini almak için başlattığı savaşı konu alıyor. Dizide eskort rolünde oynayan Ebru Şahin'e, Yıldırım para teklif ediyor.

İşte o sahne:

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