Vefatının Ardından Hasan Yalnızoğlu'nun Beyaz Show'dan Görüntüleri Gündem Oldu!
Vefatının Ardından Hasan Yalnızoğlu'nun Beyaz Show'dan Görüntüleri Gündem Oldu!
Eski Survivor yarışmacısı, oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu'ndan gelen acı haberin ardından Beyaz Show görüntüleri gündem oldu. Beyazıt Öztürk'e hayatını anlatan Yalnızoğlu, herkesi gözyaşlarına boğdu.
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Pankreas kanseriyle mücadele eden 50 yaşındaki oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, ne yazık ki bu zorlu savaşı kaybetti.
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Yalnızoğlu'nun vefat haberinin ardından, bir dönem Beyaz Show'a katıldığı ve halkın hafızalarına kazınan görüntüleri yeniden gündeme geldi.
Beyazıt Öztürk'e hayatını anlatan Yalnızoğlu, neleri atlattığını anlattığı sırada gözlerimizi doldurdu.
İşte o görüntüler:
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