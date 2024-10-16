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Bahar'dan Giray Altınok'un Sevilen Dizisi Prens'e Güldüren Gönderme!

Bahar'dan Giray Altınok'un Sevilen Dizisi Prens'e Güldüren Gönderme!

Bahar Dizi Prens Dizisi
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 09:10

Bahar'ın dün akşamki yeni bölümüne Prens dizisi göndermesi damga vurdu. Evren'e bir türlü 'Seni seviyorum' diyemeyen Bahar, Giray Altınok'un dizisindeki gibi bir taktikle yola geldi.

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Bahar yeni bölümü ile dün akşam Show TV'de izleyicisinin karşısına çıktı. Yeni bölümü çok sevilen Bahar'a Evren-Bahar aşkı gündemdeydi.

Bahar yeni bölümü ile dün akşam Show TV'de izleyicisinin karşısına çıktı. Yeni bölümü çok sevilen Bahar'a Evren-Bahar aşkı gündemdeydi.

Giderek yakınlaşan ikilinin bir sorunu vardı: Bahar bir türlü Evren'e "Seni seviyorum" diyemiyordu.

Giderek yakınlaşan ikilinin bir sorunu vardı: Bahar bir türlü Evren'e "Seni seviyorum" diyemiyordu.

Ailesine ve çocuklarına kendini adayan Bahar, şimdi böylesine özgür bir aşk yaşarken duygularını açıkça ifade etmekte zorlanıyordu.

Ailesine ve çocuklarına kendini adayan Bahar, şimdi böylesine özgür bir aşk yaşarken duygularını açıkça ifade etmekte zorlanıyordu.

Evren yine müthiş bir anlayışla Bahar'ın yanında durdu. Onun duygularını gün yüzüne çıkarması için çabalamaya başladı.

Evren yine müthiş bir anlayışla Bahar'ın yanında durdu. Onun duygularını gün yüzüne çıkarması için çabalamaya başladı.

Sonunda çözümü Giray Altınok'un Prens dizisinde Philippe ve Hasharia'da buldu. Hasharia hatırlarsanız Philippe'e ilk kez son nefesini verirken "Seni seviyorum" demişti.

Sonunda çözümü Giray Altınok'un Prens dizisinde Philippe ve Hasharia'da buldu. Hasharia hatırlarsanız Philippe'e ilk kez son nefesini verirken "Seni seviyorum" demişti.
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Bahar'da kendini bir anda böyle bir durumun içinde buldu. O sahneye Philippe karakterine hayat veren Kürşat Demir'den yorum da geldi.

Bahar'da kendini bir anda böyle bir durumun içinde buldu. O sahneye Philippe karakterine hayat veren Kürşat Demir'den yorum da geldi.
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Bahar dizisi nedeniyle iyisiyle/kötüsüyle boşanmalar iyice hız kazandı.