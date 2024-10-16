Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef Alper'in Şeflikten Önceki Mesleği "Ne Alaka?" Dedirtti!

MasterChef Alper'in Şeflikten Önceki Mesleği "Ne Alaka?" Dedirtti!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 10:30

MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından Alper'in şef olmadan önceki mesleği herkesi şaşırttı. Son bölümde Alper'in önceki mesleğini açıklayan Ezgi, itirafıyla gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tam 7 sezondur TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi takım kaptanlığı için bir klasik olarak çiğ köfte yoğuruldu.

Tam 7 sezondur TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi takım kaptanlığı için bir klasik olarak çiğ köfte yoğuruldu.

Sıra gecesi konseptli bölüm öncesi jüri ve yarışmacılar arasında eğlenceli bir sohbet geçerken Ezgi'nin Alper hakkındaki itirafı herkesi şaşırttı.

Sıra gecesi konseptli bölüm öncesi jüri ve yarışmacılar arasında eğlenceli bir sohbet geçerken Ezgi'nin Alper hakkındaki itirafı herkesi şaşırttı.

Arkadaşlarının performanslarını değerlendiren Ezgi, sıra Alper'e geldiğinde onu "sürpriz yumurta" olarak nitelendirdi ve Alper'in çok sayıda yeteneği olduğunun altını çizdi.

Arkadaşlarının performanslarını değerlendiren Ezgi, sıra Alper'e geldiğinde onu "sürpriz yumurta" olarak nitelendirdi ve Alper'in çok sayıda yeteneği olduğunun altını çizdi.

Alper'in daha önce imamlık yaptığını söyleyen Ezgi, tüm stüdyoyu şaşırtırken o anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Alper'in daha önce imamlık yaptığını söyleyen Ezgi, tüm stüdyoyu şaşırtırken o anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Alper, 'İleri düzeyde piyano çalıyorum. Bir ara da müezzinlik yapıyordum. Namaz kıldırma konusunda iyiyimdir' diyerek Ezgi'yi doğruladı.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın