MasterChef Alper'in Şeflikten Önceki Mesleği "Ne Alaka?" Dedirtti!
MasterChef Alper'in Şeflikten Önceki Mesleği "Ne Alaka?" Dedirtti!
MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından Alper'in şef olmadan önceki mesleği herkesi şaşırttı. Son bölümde Alper'in önceki mesleğini açıklayan Ezgi, itirafıyla gündem oldu.
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Tam 7 sezondur TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi takım kaptanlığı için bir klasik olarak çiğ köfte yoğuruldu.
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Sıra gecesi konseptli bölüm öncesi jüri ve yarışmacılar arasında eğlenceli bir sohbet geçerken Ezgi'nin Alper hakkındaki itirafı herkesi şaşırttı.
Arkadaşlarının performanslarını değerlendiren Ezgi, sıra Alper'e geldiğinde onu "sürpriz yumurta" olarak nitelendirdi ve Alper'in çok sayıda yeteneği olduğunun altını çizdi.
Alper'in daha önce imamlık yaptığını söyleyen Ezgi, tüm stüdyoyu şaşırtırken o anlar sosyal medyaya damga vurdu.
İşte o anlar:
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