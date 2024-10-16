MasterChef Beyza, Kadın Yarışmacıların Linçlenmesine Sessiz Kalmadı!
MasterChef Beyza, Kadın Yarışmacıların Linçlenmesine Sessiz Kalmadı!
MasterChef'in sempatik yarışmacılarından Beyza Huri Aydın, geçtiğimiz günlerde diğer kadın yarışmacılarla bir soru-cevap etkinliği yaptı. Diğer kadın yarışmacılara gelen kötü yorumlara sessiz kalamayan Beyza, arkadaşlarını savunduğu bir yorum yazdı.
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in kadın yarışmacıları geçtiğimiz günlerde bir soru-cevap etkinliği düzenledi.
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Şirin, Ezgi ve Eda'nın da yer aldığı videoyu Instagram hesabından yayınlayan Beyza, soru-cevap videosuna gelen olumsuz yorumları görmezden gelemedi.
Kadın yarışmacıların kötü niyetli olduğunu ve Beyza'nın zarar görebileceğini belirten izleyicilere yanıt veren Beyza, attığı yorumla resmen alkış topladı.
"Ekrana yansıyan bazı şeyler oluyor bizi kötü duruma düşürüyor ama sizce bu kızlarda kötülük olsaydı ben arkadaş olur muydum?" yazan Beyza, izleyicilerin kalbinde bir kez daha taht kurdu.
İşte Beyza'nın o paylaşımı:
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