Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef Beyza, Kadın Yarışmacıların Linçlenmesine Sessiz Kalmadı!

MasterChef Beyza, Kadın Yarışmacıların Linçlenmesine Sessiz Kalmadı!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 14:14

MasterChef'in sempatik yarışmacılarından Beyza Huri Aydın, geçtiğimiz günlerde diğer kadın yarışmacılarla bir soru-cevap etkinliği yaptı. Diğer kadın yarışmacılara gelen kötü yorumlara sessiz kalamayan Beyza, arkadaşlarını savunduğu bir yorum yazdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in kadın yarışmacıları geçtiğimiz günlerde bir soru-cevap etkinliği düzenledi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in kadın yarışmacıları geçtiğimiz günlerde bir soru-cevap etkinliği düzenledi.

Şirin, Ezgi ve Eda'nın da yer aldığı videoyu Instagram hesabından yayınlayan Beyza, soru-cevap videosuna gelen olumsuz yorumları görmezden gelemedi.

Şirin, Ezgi ve Eda'nın da yer aldığı videoyu Instagram hesabından yayınlayan Beyza, soru-cevap videosuna gelen olumsuz yorumları görmezden gelemedi.

Kadın yarışmacıların kötü niyetli olduğunu ve Beyza'nın zarar görebileceğini belirten izleyicilere yanıt veren Beyza, attığı yorumla resmen alkış topladı.

Kadın yarışmacıların kötü niyetli olduğunu ve Beyza'nın zarar görebileceğini belirten izleyicilere yanıt veren Beyza, attığı yorumla resmen alkış topladı.

"Ekrana yansıyan bazı şeyler oluyor bizi kötü duruma düşürüyor ama sizce bu kızlarda kötülük olsaydı ben arkadaş olur muydum?" yazan Beyza, izleyicilerin kalbinde bir kez daha taht kurdu.

"Ekrana yansıyan bazı şeyler oluyor bizi kötü duruma düşürüyor ama sizce bu kızlarda kötülük olsaydı ben arkadaş olur muydum?" yazan Beyza, izleyicilerin kalbinde bir kez daha taht kurdu.

İşte Beyza'nın o paylaşımı:

İşte Beyza'nın o paylaşımı:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın