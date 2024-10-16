MasterChef Beyza, Kadın Yarışmacıların Linçlenmesine Sessiz Kalmadı!

MasterChef'in sempatik yarışmacılarından Beyza Huri Aydın, geçtiğimiz günlerde diğer kadın yarışmacılarla bir soru-cevap etkinliği yaptı. Diğer kadın yarışmacılara gelen kötü yorumlara sessiz kalamayan Beyza, arkadaşlarını savunduğu bir yorum yazdı.