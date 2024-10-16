İsyan mı Etti? Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını Paylaşımına Göndermeli Yorum
İsyan mı Etti? Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını Paylaşımına Göndermeli Yorum
Reytingleri inanılmaz bir hızla düşüşe geçen Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, Star TV resmi hesabından yapılan paylaşıma yaptığı yorumla gündem oldu.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını popülerliğini hala korumasına rağmen senaryonun sürekli değişmesi ve yeni karakterlerin öne atılmasıyla izleyici tarafından resmen protesto ediliyor.
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İlk sezon kırılan reyting rekorunu hala hiçbir dizi geçemezken Yalı Çapkını'nın senaryo ekibi tarafından defalarca yapılan hatalar nedeniyle dizi ilk 5'e zar zor girmeye başladı.
Düşen reytinglere rağmen sosyal medya gücü hala yerinde olan dizi, Star TV'nin yaptığı bir paylaşımla viral oldu.
"Seyran için bir not bırak" yazan bir paylaşımda bulunan Star TV'ye pek çok yanıt gelirken bunlardan biri dizinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan geldi.
Saraçoğlu'nun bu paylaşımı, akıllara dizideki gidişattan memnun olmadığı düşüncesini getirdi.
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