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İsyan mı Etti? Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını Paylaşımına Göndermeli Yorum

İsyan mı Etti? Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını Paylaşımına Göndermeli Yorum

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 15:11

Reytingleri inanılmaz bir hızla düşüşe geçen Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, Star TV resmi hesabından yapılan paylaşıma yaptığı yorumla gündem oldu.

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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını popülerliğini hala korumasına rağmen senaryonun sürekli değişmesi ve yeni karakterlerin öne atılmasıyla izleyici tarafından resmen protesto ediliyor.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını popülerliğini hala korumasına rağmen senaryonun sürekli değişmesi ve yeni karakterlerin öne atılmasıyla izleyici tarafından resmen protesto ediliyor.

İlk sezon kırılan reyting rekorunu hala hiçbir dizi geçemezken Yalı Çapkını'nın senaryo ekibi tarafından defalarca yapılan hatalar nedeniyle dizi ilk 5'e zar zor girmeye başladı.

İlk sezon kırılan reyting rekorunu hala hiçbir dizi geçemezken Yalı Çapkını'nın senaryo ekibi tarafından defalarca yapılan hatalar nedeniyle dizi ilk 5'e zar zor girmeye başladı.

Düşen reytinglere rağmen sosyal medya gücü hala yerinde olan dizi, Star TV'nin yaptığı bir paylaşımla viral oldu.

Düşen reytinglere rağmen sosyal medya gücü hala yerinde olan dizi, Star TV'nin yaptığı bir paylaşımla viral oldu.

"Seyran için bir not bırak" yazan bir paylaşımda bulunan Star TV'ye pek çok yanıt gelirken bunlardan biri dizinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan geldi.

"Seyran için bir not bırak" yazan bir paylaşımda bulunan Star TV'ye pek çok yanıt gelirken bunlardan biri dizinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan geldi.

Saraçoğlu, paylaşıma 'Kendine gel' yazdı.

Saraçoğlu'nun bu paylaşımı, akıllara dizideki gidişattan memnun olmadığı düşüncesini getirdi.

Saraçoğlu'nun bu paylaşımı, akıllara dizideki gidişattan memnun olmadığı düşüncesini getirdi.

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