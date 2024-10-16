Ozan Güven, Final Yapan Taş Kağıt Makas'taki Karakterine Veda Etti!
Ozan Güven, Final Yapan Taş Kağıt Makas'taki Karakterine Veda Etti!
Kanal D'nin beğeniyle izlenen dizisi Taş Kağıt Makas, 2. sezonda beklenilen ilgiyi göremediği için final kararı aldı. Dizide Harun karakterine hayat veren Ozan Güven, karakterine veda paylaşımı yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin iki sezondur yayınlanan dizisi Taş Kağıt Makas, 2. sezonunda beklenen talebi görememişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonunda Uraz Kaygılaroğlu'nun da yer aldığı dizi sezona iddialı bir giriş yapmasına rağmen reytinglerini hızla kaybetti ve 19. bölümde final kararı alındı.
Taş Kağıt Makas'ın final bölümüne sayılı gün kala dizide Harun karakterini canlandıran Ozan Güven, karakterine veda mesajı yayınladı.
Güven, karakterine ait görseller paylaşıp "Harun Yakar🔥 Seni de çok sevdim. Seninle gelenleri de, seninle gidenleri de... Teşekkürler hayat." yazdı.
İşte Ozan Güven'in o paylaşımı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın