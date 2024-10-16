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Onedio Okurları Kızılcık Şerbeti'nin En Sevilen Karakterini Seçti!

Onedio Okurları Kızılcık Şerbeti'nin En Sevilen Karakterini Seçti!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 16:29

Onedio okurlarına Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen karakterini sorduk. Aldığımız yanıtlarla dizinin en sevilen 5 karakterlerini sizler için sıraladık.

Anketimize buradan bakabilirsiniz:

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5. Ömer - %5 oy aldı.

5. Ömer - %5 oy aldı.

4. Nilay - %7 oy aldı.

4. Nilay - %7 oy aldı.

3. Kıvılcım - %8 oy aldı.

3. Kıvılcım - %8 oy aldı.

2. Doğa - %15 oy aldı.

2. Doğa - %15 oy aldı.

1. Mustafa, %24 oy alarak Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen karakteri oldu.

1. Mustafa, %24 oy alarak Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen karakteri oldu.

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