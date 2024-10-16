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Hazar Ergüçlü İnci Taneleri'nde Canlandırdığı Dilber Karakterine Bürünerek Paylaşım Yaptı!

Hazar Ergüçlü İnci Taneleri'nde Canlandırdığı Dilber Karakterine Bürünerek Paylaşım Yaptı!

İnci Taneleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 19:40

Geçtiğimiz sezon İnci Taneleri'nde canlandırdığı Dilber karakteriyle çok konuşulan Hazar Ergüçlü, yeni sezonun başlamasının ardından TikTok hesabından Dilberli bir paylaşım yaptı.

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Geçtiğimiz sezona damga vuran İnci Taneleri, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

Geçtiğimiz sezona damga vuran İnci Taneleri, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

'Dilber dansı'yla dizinin en çok konuşulan karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, dizideki performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

'Dilber dansı'yla dizinin en çok konuşulan karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, dizideki performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Oyunculuğuyla da göz dolduran güzel oyuncu, yeni sezonun başlamasının ardından TikTok hesabında karakterine büründüğü bir video paylaştı.

Oyunculuğuyla da göz dolduran güzel oyuncu, yeni sezonun başlamasının ardından TikTok hesabında karakterine büründüğü bir video paylaştı.

"Onlar zaten çekemiyor, sen beni çek" şarkısıyla paylaşım yapan Hazar Ergüçlü, yeteneğiyle yine beğeni topladı.

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