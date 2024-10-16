Esra Erol'da Kendisinden 34 Yaş Küçük Eşini Arayan Ali Rıza Bey'in "Kızımı Öldürdüm" İtirafı Şoke Etti!
Esra Erol'da Kendisinden 34 Yaş Küçük Eşini Arayan Ali Rıza Bey'in "Kızımı Öldürdüm" İtirafı Şoke Etti!
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Yayına Afyonkarahisar'dan katılan 70 yaşındaki Ali Rıza Çağlar, kendisinden 34 yaş küçük eşini aramak üzere programa başvurmuş.
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Bunun üçüncü evliliği olduğunu ve eşiyle yalnızca 34 gün aynı evi paylaştığını söyleyen Ali Rıza Bey, bir bebekle ortada kaldığını ve bu bebeğin kendisinden olup olmadığını bilmediğini söyledi.
Eşinin 6284 sayılı Kanun'u kötüye kullandığını belirten Ali Rıza Bey, daha sonra yaptığı bir itirafla stüdyodakilerin buz kesmesine neden oldu.
Daha önce kızı kendinden yaşça büyük bir adamla evlenmek istedi diye 'cinnet getirip kızını öldürdüğünü' dile getiren Çağlar, bu sebeple 15 yıl hapis yattığını dile getirdi.
Bu bilginin ardından Esra Erol, "Kızını öldüren birini yayına alamam" dedi.
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