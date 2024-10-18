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Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu, Partneri Mina Demirtaş'ı Övmelere Doyamadı

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu, Partneri Mina Demirtaş'ı Övmelere Doyamadı

Kızıl Goncalar Mert Yazıcıoğlu
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 19:28

NOW'ın beğeniyle izlenen dizisi Kızıl Goncalar'da rol alan Mert Yazıcıoğlu, partneri Mina Demirtaş hakkında Episode Dergi'ne konuştu.

KAYNAK: Episode Dergi

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NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kızıl Goncalar'da Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu, Episode Dergi'ye röportaj verdi

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kızıl Goncalar'da Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu, Episode Dergi'ye röportaj verdi

Kızıl Goncalar hakkında konuşan Yazıcıoğlu, dizinin gidişatının dışında partneri Mina Demirtaş'ı anmadan geçmedi.

Kızıl Goncalar hakkında konuşan Yazıcıoğlu, dizinin gidişatının dışında partneri Mina Demirtaş'ı anmadan geçmedi.

Zeynep karakterini canlandıran Mina Demirtaş'ı övmelere doyamayan Yazıcıoğlu, röportajında şu ifadeleri kullandı:

Zeynep karakterini canlandıran Mina Demirtaş'ı övmelere doyamayan Yazıcıoğlu, röportajında şu ifadeleri kullandı:

“Mina inanılmaz derecede zeki, rahat, işine tutkulu ve yetenekli bir oyuncu. İsterse gelecekte şu anki yerinin çok ötesine geçebileceğini inanıyorum.”

“Mina inanılmaz derecede zeki, rahat, işine tutkulu ve yetenekli bir oyuncu. İsterse gelecekte şu anki yerinin çok ötesine geçebileceğini inanıyorum.”

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