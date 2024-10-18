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MAM 6284 Özel Yayında Konuşan Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Tepkilere Karşı Rest Çekti

MAM 6284 Özel Yayında Konuşan Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Tepkilere Karşı Rest Çekti

Oğuzhan Uğur
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 13:59 Son Güncelleme: 18.10.2024 - 14:03

'Mevzular Açık Mikrofon'a katılan Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler kendisine gelen eleştirilere paylaştığı bir videoyla cevap verdi.

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Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu üstlendiği 'Mevzular Açık Mikrofon', 6284 Özel Yayını ile izleyicilerin karşısına çıktı. Kadın cinayetlerinin içimizi yaktığı şu günlerde yayınlanan programda Cemile'nin hikayesi izleyicileri derinden sarstı. Hem ünlüler hem de seyirciler Türkiye'deki kadınların yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu üstlendiği 'Mevzular Açık Mikrofon', 6284 Özel Yayını ile izleyicilerin karşısına çıktı. Kadın cinayetlerinin içimizi yaktığı şu günlerde yayınlanan programda Cemile'nin hikayesi izleyicileri derinden sarstı. Hem ünlüler hem de seyirciler Türkiye'deki kadınların yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Programda kadınların yaşadığı zorluklar kadar Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler'in söylemleri de dikkat çekti. Mikrofonu eline alan İnceler, 6284 sayılı kanuna çıkan ve erkeklerin haklarını savunan tek STK olduklarını söyledi ve Oğuzhan Uğur'un yanında 'mağdur' olarak kendisinin de oturması gerektiğini söyledi.

Programda kadınların yaşadığı zorluklar kadar Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler'in söylemleri de dikkat çekti. Mikrofonu eline alan İnceler, 6284 sayılı kanuna çıkan ve erkeklerin haklarını savunan tek STK olduklarını söyledi ve Oğuzhan Uğur'un yanında 'mağdur' olarak kendisinin de oturması gerektiğini söyledi.

Bahri İnceler'in söz konusu bu söylemleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Başta kadınlar olmak üzere pek çok kişi Erkekleri Koruma Derneği Başkanı sıfatıyla orada oturmasını eleştirdi.

Bahri İnceler'in söz konusu bu söylemleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Başta kadınlar olmak üzere pek çok kişi Erkekleri Koruma Derneği Başkanı sıfatıyla orada oturmasını eleştirdi.

Bahri İnceler'den bu eleştirilere ise yanıt geldi. Erkekleri Koruma Derneği Başkanı yayınladığı bir videoda "Tamamen erkeklere saldırılan bir programdı. Ben kadın düşmanı değilim ama siz erkek düşmanısınız" dedi. İnceler'in sosyal medyada çok konuşulan o videosunu buradan izleyebilirsiniz:

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