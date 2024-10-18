Yeşim Salkım, Vural Çelik'in Ölümünün Ardından İğneyi Televizyon Sektörüne Batırdı!
Yeşim Salkım, Vural Çelik'in Ölümünün Ardından İğneyi Televizyon Sektörüne Batırdı!
Avrupa Yakası ve Seksenler dizileriyle tanınan Vural Çelik'in ölümünün ardından sosyal medyada peş peşe yorumlar yapılmaya başlandı. O yorumlardan biri de Yeşim Salkım'dan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası ve Seksenler'deki rolleriyle hepimizin hafızalarına kazınan Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından geriye dizi sahneleri ve çektiği videolar kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncunun ölümünün ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı onun oynadığı rolleri, siyasi düşünceleri ve kariyeri hakkında yorumlar yapmaya başladı. Özellikle bu yorumlar Çelik'in televizyon camiasına olan kırgınlığına odaklandı.
İşte o yorumlardan biriyle daha karşınızdayız. Gündemle alakalı konuşmalarıyla dikkat çeken oyuncu Yeşim Salkım, Vural Çelik'in vefatının ardından menajerleri ve oyuncu seçimiyle ilgilenen müdürleri eleştirdi.
Salkım yaptığı paylaşımda "Yüzüne, sesine dikkat edin. Metin Arolat da böyle küsmüştü! İnsanları yalnız bırakıp kendinizce cezalar verdiniz! Çete olan menajerler, cast direktörleri, hep aynı isimleri oynatan yapımcılar! Siz de öleceksiniz! Arada konuşurdum, küs gitti küs. Şimdi yazın, nasılsa yarın unutacaksınız. Samimiyetsizler sizi!" dedi.
Yeşim Salkım'ın söz konusu paylaşımını buradan görebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşim Salkım'ın paylaşımına gelen yorumlar ise şöyle:
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın