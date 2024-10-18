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Vural Çelik'in Vefatı Derin Bir Üzüntü Yaratırken, Yalnızlık Üzerine Yaptığı Paylaşım Yürekleri Dağladı

Vural Çelik'in Vefatı Derin Bir Üzüntü Yaratırken, Yalnızlık Üzerine Yaptığı Paylaşım Yürekleri Dağladı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 15:53 Son Güncelleme: 18.10.2024 - 15:55

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Geçtiğimiz gece, efsane karakterleriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Vural Çelik'in vefat haberi geldi. Evinde yaşamını yitiren Çelik'in acı haberi, derin bir üzüntü yarattı.

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Ünlü oyuncu Vural Çelik’in geçmişe ait görüntüleri ve paylaşımları da ilgiyle yeniden gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Vural Çelik’in geçmişe ait görüntüleri ve paylaşımları da ilgiyle yeniden gündeme geldi.

Bu paylaşımlardan birinde, "Bu hayatta ister zengin olun ister fakir, sadece karşı koltuğunuz boş kalmasın. Yalnızlık kötü şey." diyerek önündeki boş koltuğu gösterdiği bir video, yüreklerini dağladı.

Bu paylaşımlardan birinde, "Bu hayatta ister zengin olun ister fakir, sadece karşı koltuğunuz boş kalmasın. Yalnızlık kötü şey." diyerek önündeki boş koltuğu gösterdiği bir video, yüreklerini dağladı.

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