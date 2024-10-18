Vural Çelik'in Vefatı Derin Bir Üzüntü Yaratırken, Yalnızlık Üzerine Yaptığı Paylaşım Yürekleri Dağladı

Geçtiğimiz gece, efsane karakterleriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Vural Çelik'in vefat haberi geldi. Evinde yaşamını yitiren Çelik'in acı haberi, derin bir üzüntü yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Vural Çelik’in geçmişe ait görüntüleri ve paylaşımları da ilgiyle yeniden gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu paylaşımlardan birinde, "Bu hayatta ister zengin olun ister fakir, sadece karşı koltuğunuz boş kalmasın. Yalnızlık kötü şey." diyerek önündeki boş koltuğu gösterdiği bir video, yüreklerini dağladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın