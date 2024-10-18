Görüş Bildir
Haberler
TV
Erken Yaşta Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in 25 Yıl Önceki Tiyatro Sahnesi Tekrar Akıllara Geldi

Erken Yaşta Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in 25 Yıl Önceki Tiyatro Sahnesi Tekrar Akıllara Geldi

Tiyatro
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 14:52

Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası ve Seksenler gibi pek çok başarılı yapımla tanınan Vural Çelik dün hayatını kaybetti. Onun ölümünün ardından sosyal medyada oynadığı pek çok karakter ve sahne videoları paylaşıldı, konuşuldu. İşte yine o sahnelerden biriyle karşınızdayız.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk sinema, televizyon ve tiyatrosunun en başarılı isimlerinden biri olan Vural Çelik daha 51 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ondan geriye rol aldığı birbirinden harika yapımlar kaldı.

Türk sinema, televizyon ve tiyatrosunun en başarılı isimlerinden biri olan Vural Çelik daha 51 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ondan geriye rol aldığı birbirinden harika yapımlar kaldı.

Kimileri onu 2007 yılında vizyona giren 'Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım' filmiyle anıyor. Kimileri de 'Avrupa Yakası' dizisindeki Kubilay Peynircioğlu rolüyle...

Kimileri onu 2007 yılında vizyona giren 'Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım' filmiyle anıyor. Kimileri de 'Avrupa Yakası' dizisindeki Kubilay Peynircioğlu rolüyle...

Kimileri de 1999 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 'Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?' tiyatrosundaki Veli rolüyle... X/Twitter'da @vaybebune hesabı da aramızdan erken ayrılan Vural Çelik'in bu tiyatrodaki bir sahnesini paylaştı.

Vural Çelik'in daha 26 yaşında olduğu, izleyenlerin aklına anarşist Veli olarak kazınan o sahnesine sosyal medya kullanıcılarından pek çok yorum geldi.

Vural Çelik'in daha 26 yaşında olduğu, izleyenlerin aklına anarşist Veli olarak kazınan o sahnesine sosyal medya kullanıcılarından pek çok yorum geldi.

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın