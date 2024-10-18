Erken Yaşta Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in 25 Yıl Önceki Tiyatro Sahnesi Tekrar Akıllara Geldi
Erken Yaşta Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in 25 Yıl Önceki Tiyatro Sahnesi Tekrar Akıllara Geldi
Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası ve Seksenler gibi pek çok başarılı yapımla tanınan Vural Çelik dün hayatını kaybetti. Onun ölümünün ardından sosyal medyada oynadığı pek çok karakter ve sahne videoları paylaşıldı, konuşuldu. İşte yine o sahnelerden biriyle karşınızdayız.
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Türk sinema, televizyon ve tiyatrosunun en başarılı isimlerinden biri olan Vural Çelik daha 51 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ondan geriye rol aldığı birbirinden harika yapımlar kaldı.
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Kimileri onu 2007 yılında vizyona giren 'Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım' filmiyle anıyor. Kimileri de 'Avrupa Yakası' dizisindeki Kubilay Peynircioğlu rolüyle...
Vural Çelik'in daha 26 yaşında olduğu, izleyenlerin aklına anarşist Veli olarak kazınan o sahnesine sosyal medya kullanıcılarından pek çok yorum geldi.
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