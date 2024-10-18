Erken Yaşta Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in 25 Yıl Önceki Tiyatro Sahnesi Tekrar Akıllara Geldi

Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası ve Seksenler gibi pek çok başarılı yapımla tanınan Vural Çelik dün hayatını kaybetti. Onun ölümünün ardından sosyal medyada oynadığı pek çok karakter ve sahne videoları paylaşıldı, konuşuldu. İşte yine o sahnelerden biriyle karşınızdayız.