Kanal 7'deki Rüzgarlı Tepe Dizisindeki Bir Sahne Hint Dizilerine Benzetildi
Kanal 7'deki Rüzgarlı Tepe Dizisindeki Bir Sahne Hint Dizilerine Benzetildi
Kanal 7'nin günlük dizisi Rüzgarlı Tepe'nin son bölümündeki bir sahne izleyicilerin radarına takıldı. Ağır çekimdeki sahne Hint dizilerine benzetildi.
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Başrollerinde Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım'ın yer aldığı Kanal 7'nin günlük dizisi Rüzgarlı Tepe sosyal medyada gündem oldu.
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Dizinin son bölümünde Zeynep'i canlandıran Cemre Arda'nın ağır çekimde düşme tehlikesi geçirdiği anlar resmen Hint dizilerine benzetildi.
Halil'in Zeynep'i kurtardığı sahnenin tıpkı Hint dizisi tadında ilerlemesi dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayınca o anlar dalga konusu oldu.
İşte Hint dizisi tadındaki o sahne:
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