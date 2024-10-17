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Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun Dublörünün Hangi Sahnede Rol Aldığı Ortaya Çıktı!

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun Dublörünün Hangi Sahnede Rol Aldığı Ortaya Çıktı!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 08:52

Kızıl Goncalar'da yeni sezon bomba gibi ilerlerken, geçtiğimiz hafta Mert Yazıcıoğlu'nun dublör kullandığı ortaya çıkmıştı. Sonunda dublörün hangi sahnede rol aldığı belli oldu!

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Yakışıklılığı ve muhteşem oyunculuğuyla dillerden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu, Cüneyd karakteriyle göz doldurmaya devam ediyor.

Yakışıklılığı ve muhteşem oyunculuğuyla dillerden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu, Cüneyd karakteriyle göz doldurmaya devam ediyor.

Dizide yaşanacak gelişmeleri merakla takip ederken Cüneyd'in benliğini yitirmesi sonucu merakımız gittikçe artmıştı.

Dizide yaşanacak gelişmeleri merakla takip ederken Cüneyd'in benliğini yitirmesi sonucu merakımız gittikçe artmıştı.

Üstüne bir de Mert Yazıcıoğlu'nun dublör kullandığı ortaya çıkınca... Meraktan deliye döndük adeta!

Üstüne bir de Mert Yazıcıoğlu'nun dublör kullandığı ortaya çıkınca... Meraktan deliye döndük adeta!

Yeni bölümden fragman gelince dublörün nerede rol aldığı da sonunda belli oldu!

Meğer biz daha temposu yüksek bir bölüm beklerken dublör Cüneyd'in kendiyle yüzlaştiği sahnede rol almış.

Meğer biz daha temposu yüksek bir bölüm beklerken dublör Cüneyd'in kendiyle yüzlaştiği sahnede rol almış.
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