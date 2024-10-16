Yalı Çapkını'nda Ferit'in Yeni Partneri Olduğu İçin Eleştirilen Pelin Akil'den SeyFer İtirafı!
Yalı Çapkını'nda Ferit'in Yeni Partneri Olduğu İçin Eleştirilen Pelin Akil'den SeyFer İtirafı!
Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda Ferit'in partneri Diyar olarak kadroya katılan Pelin Akil, sık sık SeyFer hayranlarının tepkileriyle karşılaşıyordu. İleriye giden yorumlarla baş etmek zorunda kalan Akil, TV Dünyası'na konuştu.
Kaynak: TV Dünyası
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İlk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan Yalı Çapkını, reytingleri altüst etmeyi başarmıştı. Ancak üçüncü sezon için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil.
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Seyran ve Ferit'in bir kez daha ayrılması ve hatta hayatlarına başkalarının girmesi izleyiciyi çileden çıkardı.
Hatta Ferit'e partner olarak gelen Diyar, izleyici tarafından o kadar istenmedi ki Pelin Akil'e haddini aşan pek çok yorum yapıldı.
Başta bir panikleyen ama girince alışan Pelin Akil, diziyle ilgili bir açıklama daha yaptı. “Çok yakışıyorlar bende #SeyFer’in aşkını görmek istiyorum.” diyen Akil, ikilinin yeniden bir araya geleceğini söyledi.
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