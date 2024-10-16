Leyla Dizisinin Son Bölümüne Alperen Duymaz'ın ve Cemre Baysel'in Kadına Şiddet İsyanları Damga Vurdu!
Leyla Dizisinin Son Bölümüne Alperen Duymaz'ın ve Cemre Baysel'in Kadına Şiddet İsyanları Damga Vurdu!
Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülen Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Bölüme kadına, çocuğa ve hayvana şiddet isyanları damga vurdu.
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Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni bölüm açılışında çocuklara yönelik şiddet ve istismara yönelik bir metin yayınladı.
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Bölüm boyunca kadın, çocuk ve hayvanlara yönelik şiddetle ilgili sahnelere yer verilen dizide verilen mesajlar beğeni topladı.
"Bu insanlar nereden cesaret buluyorlar kadına, çocuğa, hayvana zarar vermeyi? Tabi sonunda ceza almayacaklarını bildikleri için bu kadar rahatlar. Bu ülke ne zaman bu hale geldi?" diyen Civan, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Bir başka önemli sahne:
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