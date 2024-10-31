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Yüzüklerin Efendisi ile Güç Yüzükleri Oyuncularını Kıyaslayan Kişiye Gelen Birbirinden Goygoy Dolu Yorumlar

Yüzüklerin Efendisi ile Güç Yüzükleri Oyuncularını Kıyaslayan Kişiye Gelen Birbirinden Goygoy Dolu Yorumlar

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
31.10.2024 - 12:59

X/Twitter'da @LFinarfin adlı kullanıcı, paylaştığı bir videoyla Yüzüklerin Efendisi ile 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin oyuncularını kıyasladı. Bu kıyası görenler de sessiz kalamadı.

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Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' LOTR hayranlarının hem izlediği hem de izlerken eleştirdiği bir yapım.

Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' LOTR hayranlarının hem izlediği hem de izlerken eleştirdiği bir yapım.

İzleyiciler dizinin kitaplara bağlı olmadığını, karakter gelişimlerinin basit kaldığını, hikayenin yavaş ilerlediğini dile getiriyor. Dizide farklı etnik grupların bulunmasını ve oyuncu seçimlerini sık sık eleştiriyor.

İzleyiciler dizinin kitaplara bağlı olmadığını, karakter gelişimlerinin basit kaldığını, hikayenin yavaş ilerlediğini dile getiriyor. Dizide farklı etnik grupların bulunmasını ve oyuncu seçimlerini sık sık eleştiriyor.

Öyle ki sosyal medyada 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' ile ilgili yapılan her paylaşımın altında bu eleştirileri hep görmekteyiz. İşte onlardan biriyle daha karşınızdayız.

Öyle ki sosyal medyada 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' ile ilgili yapılan her paylaşımın altında bu eleştirileri hep görmekteyiz. İşte onlardan biriyle daha karşınızdayız.

X/Twitter'da @LFinarfin adlı kullanıcı, "Dizi bize ne izlettirmiş" diyerek Yüzüklerin Efendisi ile 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin oyuncularını kıyasladı.

Video paylaşımını görenler her zaman olduğu gibi buna da sessiz kalmadı.

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