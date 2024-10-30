Suikast Yolda! Al Pacino'nun Başrolde Oynadığı Yeni Filmine Ünlü Oyuncular Dahil Oldu
Suikast Yolda! Al Pacino'nun Başrolde Oynadığı Yeni Filmine Ünlü Oyuncular Dahil Oldu
Al Pacino'nun başrolde oynayacağı 'Assassination' filmine yeni oyuncular dahil oldu. JFK suikastını çok başka bir gözden anlatan filmin ayrıntılarına gelin birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrolünde Al Pacino'nun yer aldığı yeni gerilim filmi 'Assassination'ın oyuncu kadrosu belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çekimleri 2025 yılının ilk aylarında başlanması beklenen filmin oyuncu kadrosuna Oscar ödüllü Jessica Chastain, Brendan Fraser ve Breaking Bad'in yıldızı Bryan Cranston dahil oldu.
'Assassination' filmi JFK komplosuna yeni bir bakış açısı sunuyor. Film, eski ABD Başkan John F. Kennedy'nin 1963 yılında uğradığı suikastı suç muhabiri Dorothy Kilgallen'ı merkezine alarak anlatıyor.
Jessica Chastain'in canlandırdığı Dorothy Kilgallen, JFK'ye suikast düzenleyen Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket etmediğini düşünüyor ve gerçek katili bulmak için CIA, FBI ve mafya liderleriyle karşı karşıya geliyor.
Deadline'ın aktardığına göre filmin yönetmeni Barry Levinson yaptığı açıklamada, "Dorothy Kilgallen, JFK davasını takip eden ilk kadındı. Çok şüpheli bir şekilde öldü ve ölümü hiçbir zaman soruşturulmadı" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Assassination' filmi daha şimdiden eleştirmenler tarafından "gerçeğin peşinden koşan bir hikaye" olarak nitelendiriliyor. Siz senaryo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın