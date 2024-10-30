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Suikast Yolda! Al Pacino'nun Başrolde Oynadığı Yeni Filmine Ünlü Oyuncular Dahil Oldu

Suikast Yolda! Al Pacino'nun Başrolde Oynadığı Yeni Filmine Ünlü Oyuncular Dahil Oldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
30.10.2024 - 17:26 Son Güncelleme: 30.10.2024 - 17:27

Al Pacino'nun başrolde oynayacağı 'Assassination' filmine yeni oyuncular dahil oldu. JFK suikastını çok başka bir gözden anlatan filmin ayrıntılarına gelin birlikte bakalım.

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Başrolünde Al Pacino'nun yer aldığı yeni gerilim filmi 'Assassination'ın oyuncu kadrosu belli oldu.

Başrolünde Al Pacino'nun yer aldığı yeni gerilim filmi 'Assassination'ın oyuncu kadrosu belli oldu.

Çekimleri 2025 yılının ilk aylarında başlanması beklenen filmin oyuncu kadrosuna Oscar ödüllü Jessica Chastain, Brendan Fraser ve Breaking Bad'in yıldızı Bryan Cranston dahil oldu.

Çekimleri 2025 yılının ilk aylarında başlanması beklenen filmin oyuncu kadrosuna Oscar ödüllü Jessica Chastain, Brendan Fraser ve Breaking Bad'in yıldızı Bryan Cranston dahil oldu.

'Assassination' filmi JFK komplosuna yeni bir bakış açısı sunuyor. Film, eski ABD Başkan John F. Kennedy'nin 1963 yılında uğradığı suikastı suç muhabiri Dorothy Kilgallen'ı merkezine alarak anlatıyor.

'Assassination' filmi JFK komplosuna yeni bir bakış açısı sunuyor. Film, eski ABD Başkan John F. Kennedy'nin 1963 yılında uğradığı suikastı suç muhabiri Dorothy Kilgallen'ı merkezine alarak anlatıyor.

Jessica Chastain'in canlandırdığı Dorothy Kilgallen, JFK'ye suikast düzenleyen Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket etmediğini düşünüyor ve gerçek katili bulmak için CIA, FBI ve mafya liderleriyle karşı karşıya geliyor.

Jessica Chastain'in canlandırdığı Dorothy Kilgallen, JFK'ye suikast düzenleyen Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket etmediğini düşünüyor ve gerçek katili bulmak için CIA, FBI ve mafya liderleriyle karşı karşıya geliyor.

Deadline'ın aktardığına göre filmin yönetmeni Barry Levinson yaptığı açıklamada, "Dorothy Kilgallen, JFK davasını takip eden ilk kadındı. Çok şüpheli bir şekilde öldü ve ölümü hiçbir zaman soruşturulmadı" dedi.

Deadline'ın aktardığına göre filmin yönetmeni Barry Levinson yaptığı açıklamada, "Dorothy Kilgallen, JFK davasını takip eden ilk kadındı. Çok şüpheli bir şekilde öldü ve ölümü hiçbir zaman soruşturulmadı" dedi.
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'Assassination' filmi daha şimdiden eleştirmenler tarafından "gerçeğin peşinden koşan bir hikaye" olarak nitelendiriliyor. Siz senaryo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

'Assassination' filmi daha şimdiden eleştirmenler tarafından "gerçeğin peşinden koşan bir hikaye" olarak nitelendiriliyor. Siz senaryo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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